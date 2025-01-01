Алёна Бронникова В «Амкар Пермь» вернулся защитник Сослан Таказов Контракт подписан до конца года Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В «Амкар Пермь» из краснодарского ФК «Кубань» перешёл 31-летний защитник Сослан Таказов. Пресс-служба пермского клуба сообщила о подписании контракта 4 февраля.

«Воспитанник ФШМ "Торпедо" и московского "Динамо". Дебютировал в Российской Премьер-лиге 4 августа 2014 года в составе пермского «Амкара». Был в составе красно-чёрных с 2014 по 2017 год», — напомнили в «Амкаре».

Всего в Премьер-лиге Таказов сыграл 35 матчей за «Амкар» и «Тамбов», отметился двумя голами. В Первой лиге он провёл 177 матчей. Выступал за «Аланию», «Тюмень», «Кубань», «Волгарь», «Луч», «Балтику» и «Армавир».

За клуб Второй лиги А он играл с 2021 года. По данным Transfermarkt, «Амкару» трансфер обошёлся в 125 тыс. евро. Контракт подписан до конца 2025 года.

В конце января пермский футбольный клуб подписал защитника из «Динамо-Барнаула» Егора Никифоренко. За 22 матча он отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.





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