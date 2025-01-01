Алёна Бронникова «Амкар» подписал ещё одного новичка Егор Никифоренко перешёл в Пермь из «Динамо-Барнаул» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В ФК «Амкар Пермь» перешёл 20-летний игрок «Динамо-Барнаул» Егор Никифоренко. Как сообщает пресс-служба пермского клуба, трансфер был совершён 31 января.

Никифоренко — уроженец Барнаула, воспитанник алтайского футбола и подмосковного «Мастер-Сатурна». В «Амкар» перешёл из команды Второй лиги Дивизиона Б «Динамо-Барнаул», за которую в стартовом составе провёл 22 матча. За это время отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Играет на позиции центрального защитника.

В конце января состав «красно-чёрных» пополнили три игрока. Из ФК «Рубин Ялта» в Пермь перешёл 25-летний вратарь Никита Колесов, ставший в прошедшем сезоне лидером по сухим матчам среди всех вратарей LEON—Второй лиги Б. Из ФК «Акрон-2» перешёл 19-летний крайний защитник Сергей Конаков. А также на правах аренды — центральный нападающий нижнекамского «Нефтехимика» 23-летний Артём Котик. Контракты со всеми заключены на год.

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