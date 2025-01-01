Алёна Бронникова «Амкар Пермь» подписал контракт с 19-летним защитником из ФК «Акрон-2» Действие контракта - до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Новым игроком ФК «Амкар Пермь» стал Сергей Конаков, 19-летний игрок фарм-клуба «Акрона» (Тольятти) — ФК «Акрон-2». О подписании контракта пресс-служба пермского клуба сообщила 30 января.

Воспитанник академии «Акрон-Академия Коноплёва» родом в Йошкар-Олы. В прошлом сезоне играл за «Акрон-2» Второй лиги «Дивизиона Б» и в Молодёжной футбольной лиге. За «Акрон-2» в сезоне-2024 Конаков пять раз выходил с капитанской повязкой и забил один гол.

По данным Transfermarkt, тольяттинский клуб продал футболиста за 12 тыс. евро. Контракт подписан до 31 декабря 2025 года. Его основное амплуа — левый защитник, дополнительные — левый полузащитник и правый защитник. Сам футболист рассказал, что играет на позиции крайнего защитника.

Ранее также стало известно, что состав ФК «Амкар Пермь» пополнился вратарём Никитой Колесовым. Бывший игрок ФК «Рубин Ялта» стал в прошедшем сезоне лидером по сухим матчам среди всех вратарей LEON—Второй лиги Б.

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