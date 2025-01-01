Алёна Бронникова Состав пермского «Амкара» пополнился новым вратарём На счету Никиты Колесова 15 «сухарей» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Состав ФК «Амкар Пермь» пополнился вратарём, ставшим в сезоне-2024 лидером по сухим матчам среди всех вратарей LEON—Второй лиги Б. 25-летний Никита Колесов перешёл в пермский клуб из ФК «Рубин Ялта», который, как и «Амкар», занял в своей группе вторую строчку турнирной таблицы.

Воспитанник запорожского «Металлурга» выступал за ростовский СКА, «Саранск» и ялтинский «Рубин». Контракт с пермским клубом заключён до 31 декабря.

«В сезоне-2023 стал лучшим голкипером группы 1 по отражённым ударам с показателем 75%, а в сезоне-2024 — лидером по сухим матчам среди всех вратарей LEON — Второй лиги Б с 15-ю «сухарями». В прошлом сезоне провёл 31 из 32 матчей за ялтинский «Рубин», в которых отметился двумя отражёнными пенальти», — сообщает пресс-служба «Амкара».

Также в начале недели состав «красно-чёрных» пополнил центральный нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Артём Котик. В «Амкар Пермь» он перешёл на правах аренды с 28 января до конца сезона-2025.

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