Алёна Бронникова В пермский «Амкар» на правах аренды перешёл игрок команды Первой лиги Артём Котик отметился семью голами в 19 матчах Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В ФК «Амкар Пермь» подписал аренду 23-летнего центрального нападающего нижнекамского «Нефтехимика» Артёма Котика. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Воспитанник «Нефтехимика» сыграл за клуб в Первой лиге 111 матчей. Летом 2024 года на правах аренды он перешёл в команду Второй лиги (Дивизион А) «Муром». В его составе он провёл 19 игр, в которых отметился семью мячами и тремя голевыми передачами. Аренда в «Амкаре» рассчитана до конца сезона 2025 года.

«Красно-чёрные» уже приступили к тренировкам перед началом весеннего сезона. Как сообщал ранее новый президент ФК Дмитрий Мартынов, первые два сбора пройдут в Перми. Затем в марте ещё два запланированы на Черноморском побережье.

Он также рассказал, что параллельно с подготовкой ведутся трансферная кампания и переговоры с кандидатами на должность старшего тренера. В начале недели, 27 января, стало известно, что на эту должность назначен выходец из Саранска Ярослав Мочалов, работавший ранее в «Саранске», брянском «Динамо», «Чайке» и «Мордовии».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.