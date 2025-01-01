Старшим тренером пермского «Амкара» стал выходец из Саранска Ярослав Мочалов работал в штабах брянского «Динамо» и «Чайки» Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар Пермь"

В пресс-службе футбольного клуба «Амкар Пермь» рассказали о кадровых перестановках. Старшим тренером команды назначили выходца из Саранска 45-летнего Ярослава Мочалова.

Он родился 29 сентября 1979 года в столице Мордовии. Ранее возглавлял «Саранск», а также работал в штабах брянского «Динамо», «Чайки» и «Мордовии».

Напомним, на прошлой неделе на должность президента клуба назначили бывшего замглавы краевого управления ФСБ 50-летнего Дмитрия Мартынова.

Дмитрий Мартынов родился в Орле, играл на профессиональном уровне за местный ФК «Орёл» и костромской «Спартак». В последние 15 лет работал на руководящих должностях в органах госбезопасности.

Как ранее писал «Новый компаньон», бывший президент пермского футбольного клуба Валерий Чупраков занимал пост президента ФК «Амкар» с 1994 года, а затем — с момента восстановления команды в 2021 году. О его уходе стало известно 17 января. Контракт с ним расторгли досрочно. Тогда же сообщалось, что власти Прикамья приняли решение упразднить должность президента и создать наблюдательный совет, который должен возглавить Дмитрий Мартынов.

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