Президент пермского ФК «Амкар» покинул должность Пост президента будет упразднён Поделиться Твитнуть

Валерий Чупраков — президент ФК «Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Валерий Чупраков ушёл с поста президента АНО «ФК «Амкар-Пермь». Его контракт расторгнут досрочно. Чупраков занимал эту должность с момента восстановления клуба в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, власти края, которые являются основными спонсорами «Амкара», приняли решение изменить структуру управления командой. Должность президента упраздняется, вместо неё создаётся наблюдательный совет ФК. Возглавит его Дмитрий Мартынов, который около пяти лет занимает пост заместителя начальника Управления ФСБ по Пермскому краю и является болельщиком клуба.

Мартынову предстоит сформировать состав совета и определить, кто возглавит управление клубом. Начальник команды Евгений Мелешин продолжает работу в клубе.

Обсуждение возможной отставки Чупракова началось осенью прошлого года. Напомним, по итогам предыдущего чемпионата клуб занял второе место в третьей лиге и не справился с целью на сезон — выходом в более высокий дивизион.

В конце прошлого года контракт с главным тренером Андреем Блажко был продлён, а спортивным директором назначен 41-летний Владимир Токарев, руководитель любительского клуба ФК «Ильпар» из Пермского края.

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