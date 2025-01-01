Алёна Бронникова Новым президентом ФК «Амкар Пермь» стал замглавы краевого управления ФСБ Дмитрий Мартынов приступил к обязанностям 20 января Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В пермском «Амкаре» на должность президента клуба назначен бывший замглавы краевого управления ФСБ. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ФК «Амкар Пермь».

«Ранее Дмитрий Владимирович занимал пост заместителя начальника Управления ФСБ России по Пермскому краю. 50-летний специалист приступил к своим обязанностям 20 января», — сообщается в соцсетях клуба.

Дмитрий Мартынов родился в Орле, играл на профессиональном уровне за местный ФК «Орёл» и костромской «Спартак». Последние 15 лет работал на руководящих должностях в органах государственной безопасности. Пост замначальника УФСБ в Прикамье занимал около пяти лет.

Бывший президент пермского футбольного клуба Валерий Чупраков занимал пост президента ФК «Амкар» с 1994 года, а затем — с момента восстановления команды в 2021 году. О его уходе стало известно 17 января. Контракт с ним был расторгнут досрочно. Тогда же сообщалось, что власти Прикамья приняли решение упразднить должность президента и создать наблюдательный совет, который должен возглавить Дмитрий Мартынов.

Напомним, по итогам предыдущего чемпионата клуб занял второе место в третьей лиге и не справился с целью — выйти в более высокий дивизион. Валерий Чупраков, комментируя свою отставку, отметил, что спортивная цель важнее должности, и если она не выполнена — нужны перемены.

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