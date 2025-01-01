Валерий Чупраков прокомментировал свой уход из пермского «Амкара» Он поблагодарил футболистов, тренеров, сотрудников и болельщиков Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В пресс-службе ФК «Амкар» подтвердили, что Валерий Чупраков покидает должность президента футбольного клуба. Трудовой договор с ним расторгнут по соглашению сторон.

Валерий Чупраков прокомментировал свою отставку:

— Сегодня мой последний рабочий день на должности президента клуба. Таков футбол — он учит нас принимать сложные, но необходимые решения. Три года назад мы вместе поставили спортивную цель, а я принял на себя ответственность реализовать её. Эта цель важнее должности: если она ещё не выполнена, значит, нужны перемены — и я готов начать эти перемены собственным примером.

Спасибо каждому, кто был рядом с клубом — болельщикам, партнёрам, сотрудникам, футболистам и тренерам. Без вас «Амкар» не был бы «Амкаром». Искренне благодарен Дмитрию Махонину за то, что возрождение «Амкара» было доверено именно мне. Я горжусь тем, что мы сделали: мы вернули городу, который любим, его настоящие цвета.

Уверен, что новый руководитель пройдёт с командой тот же путь, который когда-то прошёл я. Однажды красно-чёрный — красно-чёрный навсегда.

Напомним, о расторжении контракта с Валерием Чупраковым СМИ сообщили несколько часов назад. Сообщалось, что власти края приняли решение изменить структуру управления командой. Должность президента упраздняется, вместо неё создаётся наблюдательный совет ФК. Возглавит его Дмитрий Мартынов, который около пяти лет занимает пост заместителя начальника Управления ФСБ по Пермскому краю и является болельщиком клуба. Мартынову предстоит сформировать состав совета и определить, кто возглавит управление клубом.

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