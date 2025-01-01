Алёна Бронникова В ФК «Амкар Пермь» выбирают кандидата на должность старшего тренера В команде планируется несколько трансферов к началу сезона Поделиться Твитнуть

Приступивший 20 января к обязанностям президента ФК «Амкар Пермь» Дмитрий Мартынов рассказал о планах на своей новой должности, работе с командой и изменениях в тренерском штабе. Интервью опубликовано на сайте клуба.

По словам Мартынова, стихийных изменений в ближайшее время не ожидается. Сейчас клуб проходит процедуру лицензирования для участия в чемпионате, параллельно ведутся трансферная кампания и подготовка к сборам.

«Продлён контракт с Андреем Блажко. Клуб ведёт переговоры с кандидатами на должность старшего тренера. Функции тренера по физподготовке будут распределены внутри тренерского штаба. Почти все люди, которые ранее работали в клубе, остаются на своих должностях. Сменился только президент и спортивный директор», — добавил он.

Ротацию игроков президент назвал естественным процессом. Он отметил, что некоторые из покинувших команду игроков не подошли по спортивным характеристикам, некоторые — по личным качествам, другие получили более выгодные предложения из других клубов. Пока ведётся точечная работа по усилению конкретных позиций, к началу сезона ожидаются несколько качественных трансферов.

Сборы команды стартуют после углублённого медобследования на этой неделе. Первые два пройдут в Перми. Запланированы двусторонние игры с молодёжкой «Амкара» и Академией, встречи с «Ильпаром» и ижевским «Зенитом», ведутся переговоры с командами из соседних регионов. Затем в марте два сбора пройдут на Черноморском побережье, где «Амкар» встретится с командами Второй лиги.

Кроме того, клуб сейчас находится в поисках генерального спонсора. В этом сезоне, как и годом ранее, размер субсидии составит 75 млн руб., 10% из них пойдут на развитие детского футбола. Для выполнения всех условий клуб должен привлечь 25% внебюджетных средств. Около 12 млн руб. руководство намерено заработать на продаже билетов и атрибутики и на коммерческой деятельности. Ценовая политика останется прежней, останутся программы абонементов и скидок для льготных категорий. Ведётся работа по запуску фаншопа рядом со стадионом к началу сезона.

По словам Мартынова, цель на сезон — побеждать в каждом матче. Основная задача — создание соответствующих условий.

«Для этого нужно максимально быстро оптимизировать работу спортивного, финансового и административного блока. Важно обеспечить финансовую стабильность клуба и уменьшить нагрузку на краевой бюджет — за счёт привлечения спонсорской поддержки», — добавил он.

«Амкар Пермь» объявил о назначении Дмитрия Мартынова на должность президента клуба 20 января. Последние пять лет он занимал пост замначальника УФСБ Прикамья.

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