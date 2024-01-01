Алёна Бронникова Власти Прикамья в 2024 году увеличили субсидии «Парме» на 10 млн рублей Размер выплаты составит 187,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Министерство физической культуры и спорта Пермского края определило объём и предоставление государственной поддержки баскетбольному клубу «Парма» в 2024 году. Согласно приказу, опубликованному на сайте ведомства 26 января, размер субсидии составит 187,95 млн, что выше прошлогоднего показателя на 10 млн руб.

«Приказываю предоставить в 2024 году из бюджета Пермского края субсидию профессиональному спортивному клубу — Фонду развития пермского баскетбола «Парма — в размере 187,95 млн руб.» — сообщается в приказе главы минспорта Татьяны Чесноковой.

В конце прошлого года министерство также опубликовало документ, определяющий размер субсидии другим региональным профессиональным клубам. Так, самую большую сумму в этом году получит хоккейный клуб «Молот». С прошлого года сумма не изменилась и составила 199,25 млн руб. Выплата футбольному клубу «Амкар Пермь» снизилась по сравнению с 2023-м на 50 млн и составила 75 млн руб.

Женский ФК, как и в 2023-м, получит 61 млн руб., гандбольный клуб «Пермские медведи» — 50 млн руб. Самый низкий объём субсидии запланирован клубу настольного тенниса «Пермспецкабель» — 2,25 млн руб., на 153,3 тыс. выше, чем в прошлом году. В этом году в список вошёл и футбольный центр «Прогресс-Бионорд» (22,06 млн руб.).

Напомним, в регионе с 2023 года действует схема финансирования команд 70/30: 70% средств на клуб выделяет бюджет, а 30% должна найти сама команда. Ранее действовала схема 50/50.

В октябре на сайте администрации Перми появилось постановление, согласно которому «Парма» ежегодно до 2026 года будет получать по 80 млн руб. из городской казны.





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