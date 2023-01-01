БК «Парма» до 2026 года будет получать из бюджета Перми по 80 млн рублей Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Администрация Перми опубликовала постановление «Об утверждении объёма расходов на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд развития Пермского баскетбола «Парма» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Документ предусматривает ежегодное финансирование спортивного клуба из городского бюджета в объёме 80 млн руб.

Согласно приложению, ежегодно самая большая сумма (41,7 млн руб.) будет направляться на оплату труда пермских спортсменов и административно-управленческого персонала. На техническое обеспечение игр, охрану и медицинскую помощь будет выделяться по 13,9 млн руб. в год, на художественное сопровождение баскетбольных матчей — 7,2 млн руб., трансляцию игр — 5 млн руб., приобретение экипировки, инвентаря, медикаментов — 3,5 млн руб. ежегодно.

Сколько средств «Парма» получит из краевого бюджета в следующем году, пока не ясно. Власти Пермского края планируют увеличить финансирование профессиональных спортивных клубов в 2024-м на 30 млн руб. по сравнению с этим годом, однако какие конкретно суммы достанутся каждому из клубов, не уточняется.

«Новому компаньону» в пресс-службе минспорта пояснили: «Цифр нет, потому что есть система отбора и заявочная кампания для клубов. Только после неё общая сумма бюджета будет распределена».

Напомним, в регионе с 2023 года действует схема финансирования команд 70/30: 70% средств на клуб выделяет бюджет, а 30% должна найти сама команда. Ранее действовала схема 50/50.

После того как клубы заявят бюджеты и подтвердят свою часть финансирования, пройдёт распределение бюджетных средств.

Добавим, что в 2023 году БК «Парма» получила из краевой казны 177,9 млн руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.