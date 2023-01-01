Финансирование пермских спортивных клубов в 2024 году увеличат на 30 млн рублей Конкретные суммы для каждого клуба назовут к концу года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края планируют увеличить финансирование профессиональных спортивных клубов в 2024 году до 647 млн руб. Это на 30 млн больше, чем выделялось командам в 2023 году. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на проект бюджета региона на следующий год. При этом в пояснительной записке не сказано, какие конкретно суммы получит каждый из клубов.

«Новому компаньону» в пресс-службе минспорта пояснили: «Цифр нет, потому что есть система отбора и заявочная кампания для клубов. Только после неё общая сумма бюджета будет распределена».

Напомним, в регионе с 2023 года действует схема финансирования команд 70/30: 70% средств на клуб выделяет бюджет, а 30% должна найти сама команда. Ранее действовала схема 50/50.

После того как клубы заявят бюджеты и подтвердят свою часть финансирования, пройдёт распределение бюджетных средств.

Добавим, что в 2023 году хоккейный клуб «Молот» получит из краевой казны 199,5 млн руб, БК «Парма» — 177,9 млн руб., ФК «Амкар-Пермь» — 125 млн руб., ЖФК «Звезда-2005» — 61 млн руб., ГК «Пермские медведи» — 50 млн руб.

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