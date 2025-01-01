Пермский «Амкар» покинул лучший бомбардир прошлого сезона Илья Юрченко принял предложение другого клуба Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар» сообщил о прекращении контрактов с Александром Степановым и Ильёй Юрченко. Как указано в сообщении пресс-службы, игроки приняли предложения других команд.

"Амкар" простился с Александром Степановым и Ильёй Юрченко

ФК «Амкар»

Защитник Александр Степанов присоединился к клубу в июне 2022 года. За 2,5 года он провёл 53 матча в составе «красно-чёрных», отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Илья Юрченко стал частью «Амкара» в феврале 2024 года. Нападающий провёл 28 игр в этом сезоне, забил 13 мячей и сделал четыре ассиста. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром как команды, так и всей четвёртой группы.

Евгений Тюкалов и Лев Толкачёв

ФК «Амкар»

А вот футболисты Евгений Тюкалов и Лев Толкачёв подписали новые контракты с «Амкаром». Нападающий Тюкалов играет в команде с самого начала. За это время он провёл 99 матчей, забил 28 голов и отдал 12 передач. Полузащитник Толкачёв, присоединившийся в феврале 2024 года, сыграл 21 матч и забил два гола.

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