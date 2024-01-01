Андрей Стрельцов Пермский «Амкар» ставит цель вернуться в «серебряную» группу лиги Бюджет «красно-чёрных» составит 130 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 10 апреля, в Перми состоялась традиционная пресс-конференция ФК «Амкар» перед началом сезона. Главной целью, по словам президента клуба Валерия Чупракова, станет победа в своей группе в дивизионе Б и возвращение в «серебряную» группу лиги.

Бюджет «красно-чёрных» на сезон составит всего 130 млн руб., 75 млн из которых выделены из бюджета края.

Как отметил главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко, команда к сезону готова. Сборы прошли удачно, и всё, что намечалось, удалось выполнить.

Команда стартует в новом сезоне 13 апреля матчем на своём поле с нижегородской «Волгой». Вход на стадион будет платным.

На пресс-конференции также присутствовал президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов. Он приехал в Пермь для встречи с губернатором Дмитрием Махониным, на которой обсуждалось строительство нового стадиона в Перми.

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