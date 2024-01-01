Алёна Бронникова Андрей Блажко останется на посту главного тренера ФК «Амкар Пермь» Контракт с ним был заключён в январе Поделиться Твитнуть

Фото: кадр с видео vk.com/fc__amkar__perm

Главный тренер ФК «Амкар Пермь» Андрей Блажко продлил контракт с клубом. Как напомнили в пресс-службе пермской команды, под его руководством «Амкар» сыграл 31 матч, одержав 20 побед, семь раз сыграв вничью и потерпев всего 4 поражения.

«Рад продолжить свою работу в "Амкаре". Хочу поблагодарить пермских болельщиков за их поддержку. Мы сделаем всё, чтобы достичь нашей цели», — прокомментировал Блажко.

На пост главного тренера пермского футбольного клуба он был назначен в январе 2024 года. Контракт был рассчитан до конца сезона с возможностью продления. Подводя итоги сезона, он сообщил, что не планирует уходить, поскольку собрана хорошая команда, и необходимо завершить начатую работу. «Чтобы её доделать, как минимум, должен остаться», — сообщил он на итоговой пресс-конференции.

Напомним, «Амкар» не выполнил поставленной задачи на сезон и не вышел в более престижный дивизион из Второй лиги Б, куда попал в прошлом году. В конце сезона ходили слухи о возможном уходе президента ФК Валерия Чупракова со своего поста.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.