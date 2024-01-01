Андрей Блажко официально стал главным тренером ФК «Амкар Пермь» Контракт подписан на один сезон Поделиться Твитнуть

Андрей Блажко

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Новым главным тренером ФК «Амкар Пермь» назначен 45-летний Андрей Блажко. Об этом сообщает telegram-канал футбольного клуба.

С лета 2023 года Блажко работал старшим тренером ФК «Енисей» в Первой лиге, а до этого возглавлял «Ладу-Тольятти» и «Зенит» (Ижевск).

Контракт специалиста с ФК «Амкар-Пермь» рассчитан до конца сезона 2024 года с возможностью продления. В настоящий момент Андрей Блажко приступил к формированию своего штаба.

«Суть моей работы как тренера — усилить качества конкретных футболистов. Донести до них сильные и слабые стороны, помочь улучшить преимущества и убрать недостатки, - отметил Блажко. - Если ты улучшил индивидуально не одного, а двадцать футболистов, то твоя команда стала сильнее».

Напомним, о том, что «Амкар» возглавит Андрей Блажко, подтверждали в клубе ещё в конце 2023 года, однако отмечали, что официально контракт не подписан.​

Ранее на пост главного тренера «Амкара» рассматривали кандидатуру старшего тренера «Тюмени» Виктора Тренёва.

«Амкар» по итогам прошлого сезона вместо повышения в классе вылетел в группу «Б». Так как задачи выполнены не были, трудовые договоры с тренерским штабом Ивана Черенчикова не продлили.

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