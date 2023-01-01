Андрей Стрельцов Тренерский штаб «Амкара» официально отправлен в отставку Новых тренеров представят перед началом сборов к следующему сезону Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В среду, 15 ноября, закончился срок действия трудовых договоров тренерского штаба: главного тренера Ивана Черенчикова, старшего тренера Вячеслава Дония, тренера Сергея Волкова и тренера вратарей Максима Гавриша. Как сообщила сегодня пресс-служба клуба, соглашения продлены не были.

«Благодарим их за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в информации.

Напомним, что президент «красно-чёрных» Валерий Чупраков в своём интервью по итогам сезона, уже анонсировал эти отставки. Причина — невыполнение поставленных задач на сезон. Команда вместо повышения в классе вылетела в группу «Б».

Между тем, кто-то из отставников ещё сможет продолжить работу в клубе. Это произойдёт в том случае, как заявил Чупраков, если новый главный тренер захочет взять кого-либо из ушедших в свой штаб.

Новый тренерский штаб клуба будет представлен перед началом сборов к новому сезону.





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