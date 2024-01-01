Алёна Бронникова Президент футбольного клуба «Амкар Пермь» прокомментировал возможную отставку Обсуждался и вопрос будущего состава всего коллектива Поделиться Твитнуть

Валерий Чупраков — президент ФК «Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Президент футбольного клуба «Амкар Пермь» Валерий Чупраков во время итоговой пресс-конференции 30 октября прокомментировал появившуюся в пермских СМИ информацию о своей возможной отставке. Конкретного ответа на поставленные вопросы журналистов он не дал и отметил, что перед клубом стоят глобальные задачи, и сейчас главное — сохранить команду.

«Я готов к любому решению учредителя. Вопрос не в том, буду я, не буду. Незаменимых нет. Главное, чтобы команда осталась. Они готовы дальше расти, и у них глаза горят, что в них поверили, что им доверяют. И вот эту веру надо сохранить, как и команду», — сообщил Чупраков.

Кроме того, у главного тренера «Амкара» Андрея Блажко и всех игроков, за исключением защитника Алексея Доля, в ближайшее время заканчиваются контракты. Руководство клуба ведёт работу над тем, чтобы сохранить команду и усилить новыми игроками. С каждым предстоит большая работа индивидуально. С новыми футболистами для усиления, по словам Блажко, ведутся переговоры.

На вопрос о дальнейшей работе на посту главного тренера он ответил, что не планирует уходить: «Нужно доделать ту работу, которую мы начале. Чтобы её доделать, как минимум, должен остаться».

Напомним, «Амкар» не выполнил поставленной задачи на сезон и не вышел из Второй лиги Б, куда попал в прошлом году, в более престижный дивизион. В конце прошлого сезона также ходили слухи о возможном уходе Валерия Чупракова со своего поста.

Андрей Блажко был назначен главным тренером в январе 2024 года. Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления. По итогам сезона и последней игры в кубковом матче он сообщил, что не стыдится результата, поскольку собран хороший коллектив и, сохранив и усилив команду, можно претендовать на более высокий результат.

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