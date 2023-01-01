Андрей Стрельцов Валерий Чупраков может покинуть должность президента ФК «Амкар» В клубе информацию не комментируют Поделиться Твитнуть

Валерий Чупраков — президент ФК «Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Действующий президент пермского футбольного клуба «Амкар» Валерий Чупраков может оставить свой пост. ​ Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Сергей Ильёв, во вторник, 12 декабря, должна состояться встреча спортивного функционера и профильного вице-губернатора края. На встрече якобы может быть объявлено о завершении сотрудничества.

Пресс-атташе команды на своей странице в соцсетях разъяснил, что клуб не будет комментировать эту информацию, добавив, что встреча в администрации будет плановой, и все сотрудники клуба продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, «Амкар» не выполнил поставленной задачи на сезон и не вышел из дивизиона «серебро» в дивизион «золото» лиги А. Более того, клуб вылетел во Вторую лигу Б, заняв восьмое место из десяти в «серебряном» дивизионе. Валерий Чупраков, подводя итоги сезона на пресс-конференции, взял на себя вину за неудачное выступление в чемпионате.

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