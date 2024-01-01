Андрей Блажко о матче с «Тюменью»: «За игру не стыдно» Главный тренер пермского «Амкара» прокомментировал игру Поделиться Твитнуть

Фото: кадр с видео vk.com/fc__amkar__perm

Главный тренер пермского «Амкара» считает, что «игра была хорошей». «Это был кубковый матч, а в таких играх всегда много эмоций и напряжения», — сказал он после игры. 29 октября, напомним, «Тюмень» выиграла у «Амкара»: 3:0.

«Даже в раздевалке после игры я сказал ребятам: «За игру не стыдно». Мы выглядели достойно, особенно на фоне команды из ФНЛ. Были и подходы к воротам, и моменты... Но, как обычно, не хватило реализации. Мы создавали моменты, но не могли их использовать. Именно это и помешало победе. Сегодня мы могли выиграть, но не получилось», — сказал главный тренер «Амкара».





По его словам, после счёта 2:0 было трудно что-то изменить, хотя парни старались. В итоге «Тюмень» выиграла у «Амкара»: 3:0.





«И всё же у нас не было чемоданных настроений, и это радует. В этом году хороший коллектив собрали, — говорит Андрей Блажко. — И я не только за эту игру не стыжусь. Я не стыжусь за весь сезон, за то, как команда развивалась, как работала, как играла в футбол. К сожалению, в чемпионате нам не повезло. Хотелось бы сохранить команду, усилиться, тогда возможно можно замахнуться на большее».





Когда его спросили, как настроение после игры, Блажко ответил: «Видите, я даже улыбаюсь, потому что, знаете, радует то, как наша молодёжь прибавляет, семь или восемь у нас дебютов. Скажите, в каком городе еще есть такой прогресс. Хороший, как я уже говорил, коллектив создали, вот это радует. Какая разница с каким счетом проигрывать, 1:0 или 3:1. радует игра. То, что мы тренируемся в игре. Накал борьбы был хороший».







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