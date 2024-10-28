Александра Пермякова Пермский «Амкар» проиграл «Тюмени»: 0:3 Больше 50 пермских болельщиков поддерживали на тюменском стадионе «Геолог» красно-чёрных 29 октября Поделиться Твитнуть

Крицюк спасает «Тюмень» после удара Юрченко в первом тайме. Фото: кадр с видео https://t.me/fc_amkar_perm

Пермский «Амкар» встретился с «Тюменью» в матче «Пути регионов» FONBET Кубка России по футболу во вторник, 29 октября.

Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. Началась она в 17.30 по московскому времени.





В предыдущих раундах Кубка России «Тюмень» обыграла «Челябинск» (2:0) и «Аланию» (0:0, пенальти — 4:3). «Амкар» победил «Уралец» (1:1, пенальти — 5:4), «Торпедо» Миасс (1:0), «Черноморец» (3:3, пенальти — 4:3) и «Композит» (1:0).







«Тюмень» и «Амкар», напомним, «старые знакомые», прежде встречались шесть раз. Два раза они сыграли вничью, а в остальных матчах «Тюмень» выиграла.

Сегодняшняя игра в 6 раунде нового формата Кубка — высшее достижение для «Амкара» с 2021 года. Год назад пермяки дошли до 5 раунда, уступили в Хабаровске местному СКА. Тот, кто победит, через месяц примет на своём поле команду из Премьер-лиги.





Больше 50 пермских болельщиков поддерживали на стадионе «Геолог» красно-чёрных 29 октября.





В самом начале игры после неудачной потери мяча в ворота «Амкара» был забит гол нападающим «Тюмени» Кириллом Косаревым.





«Скользкое поле, ошибка защитника — и хозяева выходят вперёд», — объясняли амкаровцы.





Во втором тайме защитник «Амкара» Андрей Придюк забил автогол. Третий гол в ворота «Амкара» забил Андрей Марьянов.





Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Тюмени».

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