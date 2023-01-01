Андрей Стрельцов

«Амкар» обыграл ФК «Челябинск»

По итогам чемпионата подопечные Ивана Черенчикова заняли восьмое место в турнире

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Амкар футбол

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Сегодня, в субботу, 11 ноября, завершился чемпионат LEON-вторая лига А среди команд группы «Серебро». «Амкар» на своём поле в последнем туре встретился с ФК «Челябинск». Судьбу матча решил один гол. Его во втором тайме красивым ударом через себя забил полузащитник пермского клуба Аслан Муталиев.

В итоге «Амкар» с шестью победами, шестью ничейными и шестью поражениями оказался на 8 месте в турнирной таблице.


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