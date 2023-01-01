Екатерина Артёмова После вылета в третий дивизион клубу «Амкар Пермь» сократят финансирование Зарплаты игроков пермской футбольной команды будут уменьшены Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»

Регион пересмотрит финансирование ФК «Амкар Пермь». Об этом «Новому компаньону» сообщила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. Она пояснила, что краевая субсидия, которая предоставляется «Амкару» наряду с другими профессиональными спортклубами региона, будет сокращена в связи с переходом команды в дивизион «Б», являющийся третьим по значению во второй лиге.

По словам Татьяны Чесноковой, финансирование будет соответствовать реальным потребностям клуба, играющего в этом дивизионе. В частности, после перехода ФК «Амкар Пермь» в низший класс «Б» у клуба уменьшатся затраты на логистику, а также будут сокращены заработные платы игроков.

«Когда игроки у нас спускаются на уровень гораздо ниже, чем мы претендовали, это совершенно другой уровень заработных плат. Во всех профессиональных спортивных клубах уровень участия в лиге напрямую соотносится с уровнем заработных плат спортсменов, потому что это отражение класса игроков. Поэтому в данном случае было принято такое решение. Напомню, что субсидия у нас рассчитывается по определённой формуле. Исходя из этой формулы, должно произойти объективное снижение объёмов финансирования клуба за счёт краевого бюджета практически в два раза», — сказала министр.

Напомним, в год 300-летия Перми краевые власти поставили перед ФК «Амкар Пермь» задачу выйти в Первую лигу. Клуб получил рекордное финансирование — более 200 млн руб., из которых 125 млн руб. составила субсидия из краевого бюджета, ещё 80 млн руб. предоставило ПАО «Пермэнергосбыт». Однако по итогам сезона пермская команда расположилась на восьмой строчке «серебряной» группы LEON-Второй лиги А, оказавшись таким образом в низшем классе «Б».

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