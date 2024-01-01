Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей «Пермский период» откроется в 2025 году В декабре планируется презентация проекта Поделиться Твитнуть

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Как рассказала «Новому компаньону» министр культуры Пермского края Алла Платонова, музей «Пермский период» в здании «Литера Д1» на территории «Завода Шпагина» может открыться уже в 2025 году.

По словам министра, в декабре должен быть завершён проект новой палеонтологической и геологической экспозиции Краеведческого музея, после чего она сразу будет монтироваться. Реконструкция здания, по словам министра, не нужна: там уже был сделан ремонт, и можно строить экспозицию из временных перегородок, как это делается в больших выставочных пространствах вроде московского «Манежа». Помещения для офисов сотрудников в здании тоже уже есть.

Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова эту информацию подтвердила. По её словам, в декабре планируется публично представить проект новой экспозиции.

«Литера Д1» — пристройка к основному массиву Цеха № 5, который является объектом культурного наследия. У «Литеры Д1» такого статуса нет. В основном историческом здании планируется расположить «креативный предпринимательский кластер», одно из больших пространств бывшего цеха занимает выставка «Оружие Победы».

«Литера Д1» использовалась в разных целях; здесь проходили, в частности, кулинарные чемпионаты и показы спектакля Театра-Театра «Раскольников» (18+). В более ранних проектах развития социокультурного пространства «Завод Шпагина» здесь предполагалось разместить детский развлекательный парк.

Ранее Татьяна Вострикова рассказывала «Новому компаньону», что планируется в новой экспозиции:

«Предполагается стационарная экспозиция с представлением геологической и палеонтологической коллекций: мамонт и все пермские ящеры переедут из Музея пермских древностей в новое пространство, в экспозиции появится трогонтериевый слон. Кроме того, на «Завод Шпагина» переедет Детский музейный центр — стационарная экспозиция и выставочное игровое пространство. Мы по-прежнему считаем важным запроектировать в музее «Пермский период» открытую лабораторию по препарированию палеонтологических образцов, возможно, там мы будем показывать и процессы реставрации музейных предметов».

В настоящее время на территории бывшего завода завершается строительство нового здания Пермской художественной галереи, а также проектируется концертный зал «Дом музыки».

Полностью интервью Аллы Платоновой будет опубликовано в «Новом компаньоне» 12 ноября.

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