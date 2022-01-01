Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Станция культуры» обретает конкретные черты Как будет выглядеть культурное пространство на месте завода Шпагина Поделиться Твитнуть

В «Точке кипения» установили макет «Станция культуры: Завод Шпагина», и сейчас все желающие могут увидеть, как будет выглядеть социокультурное пространство после реконструкции.

В макете масштабом 1:200 всё точно соответствует проекту, кроме крыш зданий — они сделаны прозрачными, чтобы можно было увидеть не только территорию, но и внутреннее пространство самого большого архитектурного комплекса «Станции культуры»

Нужны, впрочем, некоторые оговорки.

Во-первых, в макете масштабом 1:200 всё соответствует проекту, кроме крыш зданий — они сделаны прозрачными, чтобы можно было увидеть не только территорию, но и внутреннее пространство самого большого архитектурного комплекса «Станции культуры», в действительности же крыши — это элемент объекта культурного наследия, и они будут отреставрированы в строгом соответствии с исторической достоверностью, без всяких прозрачностей.

Во-вторых, внешнее благоустройство территории показано приблизительно — оно станет поводом для отдельного проекта.

Ну, и в-третьих, на макете показан только центральный комплекс социокультурного пространства — «Литера Д, Д1», то есть здание в форме буквы Ш с пристроями, а в реальности в зону «Станции культуры» входят, кроме показанных корпусов, бывший цех №4, он же «Литера З» — уже отреставрированная «Точка кипения», здание «Литера А» — будущий Дом музыки «Дягилев», здание заводоуправления («Литера Е/Е1»), строящееся здание Пермской художественной галереи с прилегающими постройками («Литера О»), а также проектируемая многоуровневая парковка.

Общая площадь территории «Станции культуры» — 11 га.

Коворкинг в офисной галерее

Сопровождением проекта занимается Фонд развития Пермского края (ФРПК). Предполагается, что проект, разработанный с участием московских специалистов из бюро Wowhaus и компании horovod.space, будет реализован с применением механизмов государственно-частного партнёрства, а также с вовлечением бизнеса регионального и федерального уровней. В сентябре ООО «Станция культуры Шпагина», учреждённая и находящаяся под управлением ФРПК, подала частную концессионную инициативу. Руководителем проекта в ФРПК является Анастасия Пелявина.

В зону ответственности ООО «Станция культуры Шпагина» не входит Пермская художественная галерея и соседний с ней небольшой исторический «корпус Грина» — бывшее здание железнодорожных мастерских, где непродолжительное время работал писатель Александр Грин; там планируется разместить вокзал детской железной дороги. По нашей информации, эта идея всё ещё актуальна, никто её не отменил, но и не реализует пока: сейчас хорошо бы реализовать то, что показано на макете, то есть пять больших помещений, соединённых в архитектурный конгломерат. Четыре из них располагаются в объекте культурного наследия, единственный «не объект» — это «Литера Д1», цех, в котором Театр-Театр играет своего «Раскольникова» (18+).

Здание заводоуправления — одно из первых каменных зданий в Перми, где в XVIII веке располагалась городская управа, — тоже не входит в концессионное соглашение. Его будущее пока туманно, а сейчас там находится репетиционная база оркестра Пермской оперы.

«Литера Д, Д1»

Центральная часть «Станции культуры» состоит из пяти больших объёмов. Начиная от нынешнего входа на территорию «Завода Шпагина», это бывший цех №5, где во время Дягилевского фестиваля проходят концерты современной музыки и перформансы, затем, двигаясь в сторону «Литеры А» и стройплощадки на месте будущей галереи, мы подходим к самому большому объёму — бывшему кузнечному цеху, далее — ещё одна «перекладина» буквы Ш, та самая, которая украшена забавной надписью «негабаритное место», здесь был один из ремонтных цехов. Между этим зданием и бывшим кузнечным цехом находятся две постройки — газовая котельная и трансформаторная подстанция, здесь же возвышается знаменитая труба, видная с Камы. Непосредственно напротив стройплощадки нового здания Пермской галереи находится «Литера Д1». Эти четыре объёма соединяются длинной галереей, вытянувшейся вдоль железнодорожных путей.

Это — сейчас. Что же планируется сделать с этим архитектурным комплексом?

Фуд-молл в бывшем кузнечном цехе

В бывшем цехе №5, как известно, расположится пространство «Пермь перформативная» — большой зал для проведения концертов, спектаклей и презентаций. Как поясняет Анастасия Пелявина, вход в это помещение будет организован со стороны железнодорожных путей, а сцену планируется возвести со стороны заводоуправления, в той стороне зала, которая примыкает к Красной площади. По периметру зала будет организован второй уровень — опоясывающая галерея с дополнительными зрительскими местами. Основной зал будет трансформируемый, с возможностью организации зрительского амфитеатра.

В бывшем кузнечном цехе разместится «Пермь гастрономическая». По словам руководителя проекта, это пространство планируется по образу московского фуд-молла «Депо», оно будет состоять из фермерского рынка и корнеров национальных кухонь. Никакого раскрученного фастфуда не будет, все корнеры будут с авторским оттенком, можно будет купить еду навынос или перекусить на месте. Здесь, как и в других крупных узлах комплекса «Литера Д», будет второй этаж в виде галереи. Планируется организовать отдельный вход в ресторан; руководство проекта сейчас выбирает его формат — это будет семейный ресторан или заведение высокой авторской кухни.

Третья «перекладина», как уже сообщалось, будет передана под кинопроизводство — «Пермь кинематографическую». В центре помещения расположится кинопавильон площадью 1000 кв. м, вокруг него в два этажа (второй этаж снова будет опоясывающей галереей) расположатся офисы киностудий-арендаторов, гримёрные для артистов и студии для постпродакшена — сведения звука, цветокоррекции и т. п. Таким образом, в Пермском крае можно будет не только проводить натурные съёмки, как это происходит сейчас, но и создавать высокотехнологичное кино под ключ.

В «Литере Д1» планируется разместить детский развлекательный центр. Если раньше предполагалось, что резидентом «Литеры Д1» будет «Союзмультпарк», то сейчас, по словам Анастасии Пелявиной, планируется привлечь нескольких резидентов для создания игрового развлекательного контента в расчёте на посетителей в возрасте от пяти до 99 лет.

Все помещения будут соединены между собой, в любое можно будет проникнуть из соседних благодаря длинной галерее вдоль железной дороги. Здесь будут сдаваться в аренду помещения под офисы, которые расположатся в два этажа, кроме того, будут организованы переговорные комнаты, небольшие конференц-залы, коворкинги и другие помещения для бизнеса.

Концертный зал

Те, кому повезло оказаться внутри «Литеры Д», а особенно в кузнечном цехе, где не проходят никакие мероприятия и куда вход вообще-то закрыт, знают, что эти здания очень красивы не только снаружи, но и внутри. Во всех трёх больших помещениях — «перекладинах» «буквы Ш» — потолок состоит из клёпаных арочных перекрытий, смонтированных ещё до изобретения электросварки, эти перекрытия поддерживаются ажурными металлическими колоннами. Анастасия Пелявина уверяет, что эти и другие элементы, являющиеся объектами охраны, будут не только тщательно сохранены, но и подчёркнуто видимы для посетителя даже с учётом достройки галерей на уровне второго этажа во всех трёх зданиях.

Проект приспособления под современные нужды объекта культурного наследия преду­сматривает, помимо прочего, рекультивацию загрязнённой смазочными материалами почвы и создание систем шумоподавления и виброгашения, для того чтобы свести к минимуму помехи от действующей железной дороги.

Прочие здания и территории

На макете, установленном в «Точке кипения», видно, как будут использованы два внутренних дворика, расположенных между «перекладинами» «буквы Ш». Дворик поменьше, который находится между будущей «Пермью перформативной» и будущей «Пермью гастрономической», предназначается для технических нужд, для заезда грузового транспорта и разгрузки. В передней части этого пространства будет небольшая летняя веранда ресторана, а в качестве ворот технического двора планируется использовать мостовой кран, который здесь сохранился с заводских времён. Вообще, по словам Анастасии Пелявиной, всё, что сегодня сохранилось на территории бывшего завода «Ремпутьмаш» и непосредственно связано с его трудовым прошлым, будет сохранено.

Променад на территории «Станции культуры»

Второй, больший дворик — между «Пермью гастрономической» и «Пермью кинематографической» — будет использован для самых разнообразных развлекательных активностей. Два небольших здания — газовая котельная и трансформаторная подстанция — будут демонтированы: все крупные объекты инженерной инфраструктуры планируется разместить за пределами посетительской зоны «Станции культуры». Освободившееся место предназначается для проведения ярмарок и фестивалей, зимой здесь планируется заливать каток и ставить новогоднюю ёлку. На входе в дворик будет гигантский киноэкран, а на противоположном склоне — зрительские сиденья летнего кинотеатра. Судьба трубы, которая является чуть ли не символом завода Шпагина, сейчас решается: если инженерное обследование покажет, что эта конструкция устойчива и безопасна, прямо на ней будет смонтирована многоуровневая смотровая площадка, если же трубу придётся демонтировать, то для смотровой площадки будет сооружена похожая.

На макете можно разглядеть и длинную пешеходную галерею, которая начинается от площади перед зданием заводоуправления, опоясывает всю центральную часть завода на уровне второго этажа и заходит внутрь кинопавильона, где через стеклянную стену посетители «Станции культуры» смогут наблюдать за съёмочным процессом.

В проект концессионного соглашения ООО «Станция культуры Шпагина» также входит здание «Литера А». Решение превратить «Литеру А» в Дом музыки «Дягилев» — концертный зал и пермскую резиденцию Теодора Курентзиса и musicAeterna — никто не отменял, но пока неизвестно, кто и на какие средства будет превращать эту мечту в реальность.

Анастасия Пелявина пояснила, что на территорию «Завода Шпагина» будет три входа. Кроме существующего, это будет надземный переход через железнодорожные пути от ресторана «Экспедиция» к зданию Пермской художественной галереи и ещё один вход — от будущего нового здания Пермского театра оперы и балета вдоль русла Егошихи, которое планируется расчистить и благоустроить. Здесь будет тихая пешеходная зона, которая продолжит еловую аллею вдоль здания «Литера А» и протянется до Трамвайного мостика в Разгуляе. Для тех, кто будет приезжать на «Завод Шпагина» на машине, именно с этой стороны расположится многоуровневая парковка.

Каток в развлекательном дворике

Реализация проекта начнётся в 2023 году. Он разделён на несколько пусковых комплексов, которые будут открываться поэтапно. Завершение проекта намечено на конец 2026 года.

Фото предоставлены фондом развития Пермского края.

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