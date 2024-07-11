Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей открытости и доступности Руководители Пермского краеведческого музея — о премии имени Лихачёва, сувенирной банкноте и перспективах переезда палеонтологической коллекции на «Завод Шпагина» Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Пермский краеведческий музей стал первым в истории лауреатом премии имени Дмитрия Лихачёва в номинации «Издательский проект». Победу он одержал с альбомом-каталогом «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» (6+).

Новая премия чрезвычайно важна по целому ряду причин. Во-первых, это официальное признание того, что музейная работа — это творческий процесс и современный музей — это не только пыльное хранилище древностей, но и генератор идей и событий. Во-вторых, это премия, которая, в отличие от некоторых других, обладает высоким реноме в профессиональном сообществе и построена на принципе экспертного отбора. В-третьих, музеев в стране огромное множество — их в десятки раз больше, чем, например, театров; соответственно, в номинациях премии имени Лихачёва — конкуренция, которую не сравнить с аналогичными конкурсами: попасть в шорт-лист — уже невероятная удача и почёт, а уж стать лауреатом…

В шорт-листы в разных номинациях вошли три музея из Пермского края — Пермский краеведческий музей, Пермская государственная художественная галерея и Музей КУБа (Губаха). Победителем стал только один.

Как это удалось учреждению, в котором нет издательского отдела, рассказывают директор музея Татьяна Вострикова и её заместитель по развитию Юлия Глазырина. Заодно руководители краеведческого музея подробно объясняют, в чём уникальность сувенирной банкноты номиналом в 47 млн лет и в каком состоянии находится проектирование музея «Пермский период» на «Заводе Шпагина».

Музейный «Оскар»

— Премия имени Дмитрия Лихачёва вручалась в этом году первый раз. В чём важность этой новой премии?

Юлия Глазырина, заместитель директора Пермского краеведческого музея по развитию:

Татьяна Вострикова

Действительно, премия была учреждена в этом году, но она продолжает традиции известной премии «Интермузей» и приурочена к одноимённому форуму. Мы уже неоднократно получали премию «Интермузей», в том числе 10 лет назад Музей пермских древностей был отмечен Гран-при как лучший музей года. Однако сейчас статус премии вырос, она стала более весомой, в первую очередь за счёт того, что теперь она курируется Министерством культуры РФ, а не просто оргкомитетом «Интермузея». Впервые было целых 16 номинаций, причём не только общемузейных — «Лучший музей года» или «Лучшая экспозиция», но и личных: «Лучший реставратор», «Лучший смотритель», очень много профессиональных номинаций.

В нашей номинации — «Издательский проект» — мы должны были не только предоставить полный макет издания, но и написать содержательную часть заявки, показать значимость научной проработки, влияние в местном сообществе, во власти, в регионе.

Из 49 номинантов были выбраны семь финалистов, и на втором этапе отбора их проекты были доступны для принятия решений через профессиональное сообщество — из тех, кто тоже был номинантом. Это экспертный фильтр.

С нами в номинации были очень серьёзные музеи вроде Музея-заповедника «Царицыно», Музея архитектуры имени Щусева, который выпустил великолепный исследовательский каталог… Мы можем предположить, что наш альбом оценили по комплексу факторов: то, как мы смогли организовать его подготовку без редакционно-издательского отдела и без госзадания по этому направлению работы; то, как авторы текстов творчески подошли к своей задаче; то, как мы выстраивали коммуникационную кампанию на этапе презентации этого проекта: мы презентовали каталог на разных уровнях встреч, в том числе с участием губернатора, — например, на заседании Русского географического общества, учёного совета музея, а также представили профессиональному сообществу в день рождения музея. Мы решили сделать этот каталог музейным подарком к юбилею города, и мы сделали его на внебюджетные средства — это тоже существенный момент.

Мы не просто издали книгу и положили её в сувенирный магазин, но используем её как инструмент коммуникации и повышения репутационного статуса музея.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

Юлия Глазырина

Мне как директору здесь важны три момента. Во-первых, гордость за музейную команду. При том достаточно плотном государственном задании, которое выполняет коллектив, мы взяли на себя повышенное обязательство — заняться издательским проектом, внести свой вклад в юбилей города. Ещё в 2022 году мы направляли заявку от музея, в которой был ряд инициатив, в том числе издательских, в надежде, что они будут поддержаны финансово и войдут в единую смету событий в рамках «Пермь-300», но нам было отказано в выделении дополнительных средств на издательскую программу.

Мы приняли решение, что всё равно будем издавать! Определили внебюджетные средства музея на издание книги. Наверное, мы бы не были столь уверены в правильности своего выбора, если бы не твёрдое решение авторского коллектива зайти в издательский проект. Без желания научных сотрудников и хранителей рассказать о предметах музейных коллекций книга не была бы возможна.

Отсюда — гордость за коллег, которые не боятся брать на себя такие сложные задачи, не скидывая со счетов всю плотность и интенсивность своей основной работы.

Второй важный момент — в том, что издательскую деятельность мы стремимся вынести на первый план наряду с выставочной и событийной программой. Сегодня заместитель директора музея по науке Мария Ромашова работает над формированием принципов издательской программы в музее, где будут учтены и степень изучения коллекции, и запрос аудитории, и выставочный план, и инициатива сотрудников музея.

Мы не исключаем вариант, что в издательскую деятельность музея будут привлечены внешние кураторы, тогда это будут совместные издательские проекты музейщиков и, допустим, филологов, литераторов, краеведов, учёных.

Каталог — это один из форматов нашей идеи открытости, доступности фондов музея. Мы видим в этом платформу для работы с местным сообществом.

Ну, и третий важный момент: каталог появился как продолжение серии музейных изданий. Все книги, которые стоят на нашей полке, — это востребованные читателями и специалистами издания, тиражей которых уже давно не осталось. Это книги, которые презентуют наши фонды, например коллекцию старообрядчества, коллекцию оружия. Напомню, что авторскому коллективу музея за каталог «Пермский звериный стиль» была присуждена премия Пермского края в сфере искусства и культуры и всероссийская премия им. И. Е. Забелина, учреждённая Министерством культуры РФ по предложению Государственного исторического музея. Как бы ни распределялись наши приоритеты в бюджете музея, мы стремились всегда соблюдать ритмичность в издании музейных книг.

— Что в ближайших издательских планах музея?

Юлия Глазырина:

Мы получили грант конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина, который называется #фондпотанина25 — прямо так, с хештегом. Фонду Потанина 25 лет, и он всё это время поддерживает музеи. Юбилейный конкурс объявлен для поддержки проектного наследия, долгосрочных эффектов, для закрепления того, что когда-то уже было реализовано и требует развития на новом системном уровне.

Мы выиграли этот грант, и сейчас все наши инициативы с мобильными приложениями, с маршрутами по региону, связанными с пермским периодом, — то, что у нас уже наработано по теме палеонтологии, — издаём в твёрдых копиях. И это тоже большая работа.

Сувенир для Sotheby's

— Большой медийный отклик вызвал ваш новый сувенир — банкнота номиналом в 47 млн лет. Что это за история?

Юлия Глазырина:

— Мы создавали этот сувенир в партнёрстве с Пермской печатной фабрикой Гознака. Сувенирная банкнота, посвящённая пермскому периоду, стала первой из серии «Музеи. Память о веках», — нового совместного проекта Пермской печатной фабрики и известных российских музеев. Работа над этим проектом началась в 2023 году, а уже весной 2024-го мы получили огромный тираж: 37 000 штук — для нас это что-то космическое! — самого технологически продвинутого сувенира, который можно привезти из Пермского края.

При создании этой банкноты использовались классические технологии Гознака, которые применяются в производстве денежных знаков, — целых 18 защитных элементов, которые позволили рассказать об обитателях пермского периода совершенно по-новому. Например, использование специальных красок позволило нам показать сразу два образа ископаемого животного камакопса: в ультрафиолетовых лучах мы видим его скелет, а при естественном свете — реконструкцию возможного прижизненного облика.

Особые технологии печати позволили буквально прикоснуться к пермскому периоду и тактильно ощутить ископаемые растения: например, лист псигмофиллюма выполнен в запатентованной технологии Гознака — он меняет цвет при смене угла наклона и имеет шероховатую текстуру, похожую на окаменелость. Ещё один сюрприз можно увидеть, если скрутить банкноту и посветить ультрафиолетовым фонариком, — на стыке двух краёв появится ископаемое насекомое чекардобия, названное в честь месторождения Чекарда в Пермском крае. И это не всё! Здесь ещё очень много сюрпризов, которые позволили рассказать об ископаемых из нашей коллекции очень увлекательно.

Для нас этот сувенир — возможность переосмыслить нашу палеонтологическую коллекцию через какую-то совершенно иную технологию подачи, через сотрудничество с другим партнёром; возможность получить выход на совершенно другие информационные рынки и аудитории.

— А где берут ультрафиолетовые лампочки, чтобы подсвечивать банкноту?

У нас скоро появится в продаже специальный чемоданчик с такой «лампочкой».

— Кто разрабатывал дизайн банкноты? Кто говорил, где на банкноте расположить скелеты ископаемых и какие взять окаменелости?

Мы сразу предложили, что поскольку банкноты двухсторонние, то это может быть концепция двух сторон: с одной стороны — пермское море, вот эти голубые тона, а с другой стороны — пермская суша, охристые тона и наши пермские ящеры. Нам было очень важно сказать о том, что пермский период — явление глобальное, поэтому мы поместили сюда несколько существ из других стран мира, которые, как и пермские ящеры, жили на суперконтиненте Пангея. Нам важно донести идею того, что естественные науки — геология, палеонтология, работающие с огромными масштабами времени, — это международная тема, которая важна как идея сотрудничества через научные исследования.

Мы предложили эту двухстороннюю концепцию «суша — море» и набор экспонатов, а дальше специалисты художественной студии Пермской печатной фабрики Гознака дали нам на выбор три эскизных варианта, мы выбрали один, который стали дорабатывать — с точки зрения возможности применения технологий Гознака, с точки зрения компоновки и, что очень важно, с точки зрения использования научных реконструкций, потому что, например, за скелетом эстемменозуха находится точный абрис существа из нашей коллекции, такой, каким он выглядел при жизни. Эти картинки оригинальны, никто не скажет: «Вы украли моего эстемменозуха».

Когда банкнота была готова, мы поняли, что если её оставить просто бумажкой, то нам будет трудно предъявить покупателям её ценность как сувенира; она останется в коллекциях нумизматов и бонистов, но вряд ли станет предметом широкого интереса, поэтому мы предложили её красиво запаковать. Над этим тоже работали несколько месяцев, и здесь тоже не всё так просто. Например, на задней части конверта, в который помещается банкнота, было решено сделать вырубку по форме фрагмента окаменелости из нашей коллекции — зубной спирали геликоприона. Этот элемент позволил нам приоткрыть историю акулы пермского периода, реконструкцию прижизненного облика которой можно увидеть на самой банкноте, а ещё так мы смогли проконтролировать этап упаковки и убедиться, что в конверте точно лежит банкнота.

Татьяна Вострикова:

Эта история — ещё один маленький шажок на пути к музею «Пермский период». Это презентационный сувенир, который продолжает работать на уровне региона, ну, как минимум до тех пор, пока не закончится тираж у официальных дистрибьюторов. Уже сейчас на Avito банкнота продаётся по завышенной цене, и мы понимаем, что, как только основной тираж будет распродан, у неё будет ещё какая-то жизнь, уже из серии Sotheby's и Christie's.

Недавно наша сувенирная банкнота участвовала в конкурсе «Пермский сувенир», организованном Министерством по туризму Пермского края и Центром развития туризма Пермского края. Наш проект стал лауреатом, заняв первое место в номинации «VIP-сувенир».

Никита Чунтомов

Слон с пропиской

— У нас на протяжении разговора неоднократно заходила речь о будущем музее «Пермский период», который планируется открыть на территории «Завода Шпагина», в здании «Литера Д1». Как обстоят дела с его проектированием?

Татьяна Вострикова:

Мы получили целевые средства на разработку дизайн-проекта музея «Пермский период» и подготовили техническое задание на проектирование дизайна. Мы уже эту подготовительную работу делали, но разница в том, что мы ориентировались на гораздо большую площадь (ранее предполагалось, что музей расположится в центральной части главного заводского здания, «Литеры Д». — Ред.). Сейчас ситуация изменилась, и нам пришлось существенно пересмотреть подходы к техническому заданию. В этом процессе помогла наша командировка, которая была поддержана фондом Потанина: мы поставили себе задачу познакомиться с опытом культурных институций, которые приспособили пространства заводов, цехов, производственных объектов под музейно-выставочные и общественные цели; составили большую программу знакомства с такими институциями в Москве и Туле, посетили 13 объектов, и эта командировка позволила убедиться в правильности наших подходов к тому, каким должно быть функционально наше новое пространство, как совместить инженерно-технически наши «хочу» с теми пространственными возможностями, которые нам даны.

На сегодняшний день у нас отредактировано итоговое техническое задание, и мы анализируем рынок потенциальных подрядчиков, которые могут стать авторами художественной концепции и дизайн-проекта будущей экспозиции музея «Пермский период».

— Из чего будет состоять музей «Пермский период»?

В основу музея будет положена научная концепция, суть которой — дать разный масштаб понятию «пермский период». Безусловно, в первую очередь мы говорим о геологическом периоде в истории мировой науки, его открытии и современных исследованиях на эту тему по всему миру. Но мы также понимаем, что пермский период — это явление, крайне значимое для промышленного и социально-экономического развития региона. Во многом основа благосостояния Пермского края — это природные ресурсы, полезные ископаемые, сформированные в пермском периоде. С пермским периодом связаны многие объекты, дающие рост в сфере туризма и культуры, например сплавы или музеи. Нам также очень важно социальное измерение этого понятия: люди, жизнь которых связана с Пермским краем. Мы имеем в виду интересы не только посетителей музея — семей, школьных групп, туристов из соседних регионов, но и широкого круга стейкхолдеров, в жизни которых есть пермский период как часть личной истории.

Предполагается стационарная экспозиция с представлением геологической и палеонтологической коллекций: мамонт и все пермские ящеры переедут из Музея пермских древностей в новое пространство, в экспозиции появится трогонтериевый слон. Кроме того, на «Завод Шпагина» переедет Детский музейный центр — стационарная экспозиция и выставочное игровое пространство. Мы по-прежнему считаем важным запроектировать в музее «Пермский период» открытую лабораторию по препарированию палеонтологических образцов, возможно, там мы будем показывать процессы реставрации и других музейных предметов.

Безусловно, планируется сервисная входная зона для приёма посетителей. Хочется создать такое пространство, где будет комфортно и удобно одиночным посетителям, семьям с детьми, школьным группам, туристам. Есть идея в пространстве «входа и ожидания» создать ёмкий образ Пермского края, начиная от наших природных богатств и недр до известных брендов, связанных с промышленностью, культурой, с нашим культурным наследием.

В рамках художественного проекта будет разработана и новая символика музея «Пермский период». Думаем, что наш мамонт уйдёт с логотипа «Музея пермских древностей» и у будущего музея «Пермский период» появится что-то новое.

Наша задача — до конца текущего года разработать художественную концепцию и дизайн-проект, чтобы в 2025 году приступить к оформлению музея.

— Что будет с фондохранением, с другими вашими ресурсами, которые сейчас находятся там же, где и Музей пермских древностей, — на ул. Сибирской, 15?

Фонды мы планируем сохранить на ул. Сибирской, 15. За счёт высвобождения верхнего этажа мы сможем развернуть комфортное расположение фондохранения. Будем закупать оборудование для размещения музейных коллекций, устанавливать климат-контроль, иными словами, приспосабливать. К сожалению, хотя новое помещение на «Заводе Шпагина» в семь раз больше, чем нынешняя площадь Музея пермских древностей, — 2800 кв. м вместо 400, но мы пока не можем решить вопрос, где размещать музейную библиотеку и открытый показ фондов.

— Что нового мы увидим на «Заводе Шпагина» в палеонтологической экспозиции?

Как только мы зайдём в проектирование будущей экспозиции, мы будем готовиться к определению подрядчиков для завершения работ по препарированию скелета трогонтериевого слона. Это будет один из центральных экспонатов музея, хотя он и не относится к пермскому периоду. Трогонтериевый слон должен возникнуть в полный рост рядом с пермским мамонтом. Мы будем делать слепки с оригинальных предметов скелета, с раскопок именно Оханского местонахождения, это будет максимально точный портрет конкретного слона, жившего на нашей территории. Почему? Потому что научные анализы костного материала показывают, что во многом наш трогонтериевый слон отличен от всех других известных слонов в нашей стране — по габаритным характеристикам. Мы будем делать макет слона, проживавшего именно на территории Пермского края.

Юлия Глазырина:

Слона, у которого есть собственное имя и паспорт в виде документации раскопок.

Татьяна Вострикова:

Слона с пропиской! Для музейщиков это важный момент: мы не закупаем какую-то модель, которая может участвовать в коммерческих выставках про динозавров, мы делаем научную копию с материалов находок Оханского района Пермского края, как антрополог Михаил Герасимов по черепам делал портреты-реконструкции конкретных людей.

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