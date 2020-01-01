Олеся Максименко В Пермь приедут 30 авторитетных шеф-поваров Среди них — шефы президентов России и Хорватии Поделиться Поделиться Твитнуть

С 10 по 12 сентября в Перми пройдёт второй всероссийский чемпионат по кулинарному искусству и сервису «Легенда». В этом году мероприятие соберёт в 2,5 раза больше участников, чем в 2020 году.

В ходе соревнований участники будут состязаться в 19 номинациях, главная из которых — «Шеф года». Кроме того, будет выявлен победитель в чемпионате прикамской кухни. Судьями выступят 30 шефов, представляющих разные регионы и направления кулинарии. В их числе — экс-глава комбината питания «Кремлёвский» и президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев и руководитель отдела питания при администрации президента Хорватии Эрик Главица.

Как отмечают организаторы, оба шефа дадут мастер-классы, а приготовленные в ходе соревнований блюда смогут попробовать посетители мероприятия. Также гостям чемпионата будут доступны мастер-классы по коми-пермяцкой, уральской, алтайской и кавказской кухням.

Добавим, чемпионат «Легенда» пройдёт на площадке «Завода Шпагина», вход на мероприятие свободный.

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