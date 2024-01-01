Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея может открыться в 2025 году Планируется реконструкция фойе и зрительного зала Театра-Театра Поделиться Твитнуть

Проект нового здания Пермской галереи от бюро Speech

Архив ИД «Компаньон»

Новое здание Пермской художественной галереи должно открыться для посетителей в 2025 году. Эта дата прозвучала в докладе министра культуры Пермского края Аллы Платоновой на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета на 2025 — 2027 годы в краевом Законодательном собрании 14 октября.

Месяц назад сообщалось, что строительная готовность нового здания Пермской художественной галереи составляет 96%.

Изначально открытие нового здания Пермской художественной галереи в новом здании на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» планировалось на год трёхсотлетия Перми — 2023, затем дата неоднократно переносилась, что было связано с необходимостью адаптации проекта здания к близкой железной дороге (первоначально речь шла о закрытии этого участка железнодорожных путей), а также с необходимостью замены некоторых импортных материалов, предусмотренных изначальной сметой.

В докладе министра культуры также сообщалось, что в рамках государственной программы «Пермский край — территория культуры» в 2025 году состоится открытие Пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный, а также долгожданная реконструкция фойе и большого зрительного зала Пермского академического Театра-Театра — о проекте этой реконструкции «Новый компаньон» рассказывал подробно со слов директора театра Егора Мухина ещё в 2021 году, позже стало известно, что реконструкция переносится на неопределённый срок.

Как уже сообщалось, проект бюджета Пермского края на 2025 — 2027 годы предусматривает расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений по объектам, вводимым в эксплуатацию — нового здания Пермской художественной галереи и нового Пермского зоопарка: на 2025 год — в сумме 971 млн руб., на 2026-2027 годы — по 968,7 млн руб., как сообщается в пояснительной записке к проекту.

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