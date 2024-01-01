Алёна Бронникова Обеспечение деятельности зоопарка и галереи в Перми оценили почти в 1 млрд рублей Средства предусмотрены в проекте бюджета Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края планирует ежегодно направлять почти 1 млрд руб. на обеспечение деятельности новых объектов зоопарка и галереи. Информация об этом содержится в проекте бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

«Обеспечение деятельности государственных учреждений по объектам, вводимым в эксплуатацию — новое здание ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» и новое здание ГКАУК «Пермский зоопарк». На 2025 год в сумме 971 млн руб., на 2026-2027 годы — по 968,7 млн руб.» — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Напомним, открытие нового зоопарка в микрорайоне Нагорный в Перми ожидается летом 2025 года. Строительная готовность нового здания художественной галереи в начале сентября составляла 96%. Полноценное открытие учреждения зависит от нескольких факторов, в том числе, от времени, которое понадобится на отладку всех инженерных систем.

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