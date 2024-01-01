Зарина Ситдикова Готовность нового здания Пермской художественной галереи составляет 96% Сдать объект планируется в текущем году Поделиться Твитнуть

Строительная готовность нового здания Пермской художественной галереи составляет 96%. Об этом на встрече с редакторами ведущих региональных СМИ сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Глава региона пояснил, что полноценное открытие галереи зависит от нескольких факторов. В том числе, от времени, которое понадобится на отладку всех инженерных систем, которые на этом объекте отличаются особой сложностью.

«Если мы говорим о строительной готовности художественной галереи, то она составляет 96%. Внутренняя отделка идёт, и большая часть уже сделана. Там всё готово. Дальше надо отладить все инженерные системы. Этот процесс требует достаточно много времени, потому что системы сложные, учитывающие поддержание необходимого микроклимата в хранилище, и так далее. Пожалуй, это один из самых сложных объектов с точки зрения управления, — сказал губернатор. — Кроме того, это вопрос безопасности для посетителей галереи. Поэтому всё должно быть на 100% качественно. Параллельно и сама галерея готовится к переезду, сформирован план, чтобы с шагом в два месяца открыть первую экспозицию».

Губернатор отметил, что в самом ближайшем будущем галерея будет достроена и введена в эксплуатацию.

«Успеют они (галерея и министерство культуры — прим. ред.) в этом году? Думаю, не успеют, потому что на самом деле это процесс двух-трёх месяцев. Нужно перевезти из точки А в точку Б все наши ценности, застраховать их, и так далее», — пояснил губернатор.

Процесс размещения 15 постоянных экспозиций и всех фондов музея на новой площадке займёт около полутора лет. В течение этого времени в галерее планируется каждые два месяца открывать готовые выставки.

Напомним, помещение Спасо-Преображенского собора галерея освободила к 1 декабря прошлого года, временно разместившись на территории завода «Телта». Площадь нового здания художественного музея составит более 20 тыс. кв. м. Оно позволит увеличить показ коллекции почти на 20%, галерея ежегодно сможет принимать в два раза больше посетителей. В новом пространстве появятся библиотека, ремесленные мастерские, детская зона и кафе.

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