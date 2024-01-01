Алёна Бронникова Первую выставку в новом здании художественной галереи Перми планируют открыть до конца года Новые экспозиции будут открывать с шагом в два месяца Поделиться Твитнуть

До конца года в новом здании Пермской художественной галереи планируется открыть первую выставку. Об этом сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова во время прямого эфира в официальной группе краевого правительства ВКонтакте.

«По информации министерства строительства, стройка идёт нормальными темпами, закупается необходимое оборудование. Мы предполагаем, что в этом году галерея уже переедет в новое место. Когда я говорю "переедет", я имею в виду, что откроет первую выставку», — уточнила глава краевого минкульта.

Она также добавила, что переезд начнётся через два месяца после того, как будут получены ключи, а закончится в течение полутора лет. Планируется, что за это время на площадках нового здания каждые два месяца будут открываться новые экспозиции. Всего будет представлено 15 экспозиций.

В данный момент учреждение культуры находится на финальной стадии готовности к переезду. По словам министра, детализированные планы утверждены, необходимое финансирование выделено, закуплены упаковочные материалы.

Напомним, помещение Спасо-Преображенского собора галерея освободила к 1 декабря прошлого года, временно разместившись на территории завода «Телта». Что касается нового здания, то его площадь составит более 20 тыс. кв. м. Оно позволит увеличить показ коллекции почти на 20%, галерея ежегодно сможет принимать в два раза больше посетителей. В новом пространстве появятся библиотека, ремесленные мастерские, детская зона и кафе. Первую выставку планируется провести осенью 2024 года.

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