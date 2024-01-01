Алёна Бронникова Стоимость строительства нового зоопарка в Перми может вырасти до 7 млрд рублей Рост по сравнению с прошлогодним показателем составит 5,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость строительства нового зоопарка в Индустриальном районе Перми может снова вырасти. Согласно опубликованному на сайте краевого правительства проекту актуализированной Адресной инвестиционной программы (АИП), стоимость в текущих ценах составит 7,06 млрд руб.

В документе сообщается, что на 1 января 2024 года в проект, реализация которого началась в 2017 году, было вложено 4,08 млрд руб. В текущем году планируется освоить 1,94 млрд руб., а в 2025-м — вложить 1,04 млрд руб.

В постановлении правительства об утверждении АИП 2023 года общая стоимость проекта оценивалась в 6,68 млрд руб. Рост стоимости в случае утверждения проекта в 2024 году составит 5,6%.

Напомним, открытие нового зоопарка в микрорайоне Нагорный в Перми ожидается летом 2025 года. По словам вице-премьера краевого правительства Андрея Алякринского, предварительно, посетить новый зоопарк пермяки смогут уже в июле-августе следующего года.

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