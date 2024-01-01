Алёна Бронникова Новый зоопарк в Перми планируют открыть летом 2025 года Получение лицензии может занять до шести месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Открытие нового зоопарка в микрорайоне Нагорный Перми ожидается летом 2025 года. Об этом на заседании комитета Законодательного собрания Прикамья по развитию инфраструктуры 17 сентября сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский.

Он отметил, что учреждение начнёт работу после лицензирования — процедура по срокам занимает в среднем от четырёх до шести месяцев. Предварительно, посетить новый зоопарк пермяки смогут уже в июле-августе следующего года.

Согласно представленному докладу о проекте внесения изменений в краевой бюджет на 2024-2026 годы, на 2025 год в бюджет закладывается увеличение финансирования строительства нового зоопарка на 374 млн руб. По словам главы минстроя региона Артёма Габдрахманова, дополнительные средства будут направлены на строительно-монтажные работы и оснащение зоопарка необходимым оборудованием по отраслевому заданию минкультуры.

«Мы предусматриваем всё соразмерно тому, что просит от нас функциональный заказчик. На сегодняшний день эти средства в полном размере покрывают те технические задания, которые мы как застройщик получаем от зоопарка», — добавил министр.

Он также рассказал, что на прошлой неделе были введены в эксплуатацию ещё 11 значимых объектов зоопарка. В настоящее время формируется программа по запуску в эксплуатацию ещё 18 объектов.

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