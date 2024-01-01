В Перми ввели в эксплуатацию 11 ключевых объектов первой очереди зоопарка Всего работы продолжаются на территории около 26 гектаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми введены в эксплуатацию ещё 11 значимых объектов первой очереди нового зоопарка. Во второй пусковой комплекс вошли здания кормовой кухни, ветеринарной лечебницы, птичники из секций «Лесная мозаика» и «Африканская саванна», а также вольеры и павильоны для рысей, тигров, европейского муфлона, пумы и красного волка. Об этом сообщили в министерстве строительства Пермского края.

В ведомстве добавили, что теперь начинается процесс передачи объектов в управление зоопарка для получения лицензии.

Также в большинстве вольеров первого этапа продолжается художественное оформление. Параллельно ведутся работы над второй очередью зоопарка, в рамках которой планируется обустроить акватеррариум, Всего работы продолжаются на территории около 26 гектаров.

В минстрое напомнили, что региональное Управление капитального строительства решило разделить строительство зоопарка на пусковые комплексы, чтобы вводить в эксплуатацию завершённые здания по мере их готовности, а не одномоментно.

В новом зоопарке Перми уже введены в эксплуатацию основные объекты жизнеобеспечения: ЦТП, пункт службы безопасности, дезбарьер, карантинный блок и контактный зоопарк.

Завершение работ первой очереди позволит перевезти большую часть коллекции животных из старого зоосада в центре города в новый, расположенный в м/р Нагорном.

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