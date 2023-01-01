Олег Антонов Строительство нового зоопарка в Перми стало дороже на полмиллиарда рублей Больше всего средств освоят в 2023 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края приняло постановление об утверждении Адресной инвестиционной программы региона. В частности, согласно актуализированному документу от 29 сентября 2023 года, строительство нового зоопарка в Индустриальном районе Перми подорожало в текущих ценах до 6 млрд 687 млн руб. В постановлении правительства от утверждении Адресной инвестпрограммы годичной давности общая стоимость проекта оценивалась в 6,14 млрд руб.

Из нового документа следует, что на 1 января 2023 года в проект, реализация которого началась в 2017-ом, было вложено 2,6 млрд руб., в 2023 году должно быть освоено 3,4 млрд, в 2024-ом — 661,4 млн и 2025-ом — 63,6 млн руб.

Напомним, в апреле в Перми в новый зоопарк на ул. Свиязева, 17 перевезли первых обитателей: в здание контактного зоопарка переехали порядка 300 животных из старого учреждения.

До 20 ноября этого года учреждение и все принадлежащее ему имущество, в том числе животные, будет передано в краевую собственность.

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