Елена Синица В новый пермский зоопарк переехали первые животные Перевезены кролики, мелкие грызуны, домашние птицы Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми в новый зоопарк на ул. Свиязева, 17 перевезли первых обитателей. В недавно построенное здание контактного зоопарка переехали порядка 300 животных из старого учреждения. В числе переехавших: кролики, мелкие грызуны, домашние птицы. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Сейчас животные адаптируются к новым условиям, они находятся пока на карантине — под постоянным наблюдением специалистов. Далее в планах перевезти часть копытных. Для лошадей здесь подготовлены денники и манеж для работы и тренингов. Для карликовых овец и камерунских коз также установлены уличные и закрытые вольеры с регулируемым температурным режимом, предусмотрено оборудование для ухода за животными.





Уточняется, что животных будут перевозить по мере ввода объектов. Действующий зоопарк на ул. Монастырской сейчас работает в прежнем режиме.





Ранее сообщалось, что специалисты Инспекции госстройнадзора Пермского края провели проверку сооружений первого пускового комплекса нового зоопарка Перми, возведение которых на сегодня завершено, и выдали заключение о соответствии объектов требованиям техрегламентов и проектной документации.

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