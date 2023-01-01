Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов первой очереди нового зоопарка Перми Животных зверинца начали готовить к переезду Поделиться Твитнуть

Специалисты Инспекции госстройнадзора Пермского края провели проверку сооружений первого пускового комплекса нового зоопарка Перми, возведение которых на сегодня завершено, и выдали заключение о соответствии объектов требованиям техрегламентов и проектной документации, об этом сообщили в региональном минстрое.

Уточняется, что после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекты передадут зоопарку.

В ведомстве напомнили, что ранее в региональном управлении капстроительства было принято решение о разделении этапов возведения зоопарка на пусковые комплексы, и на каждый из них были получены отдельные разрешения на строительство. Это было сделано для того, чтобы иметь возможность вводить построенные здания в работу по мере их готовности, а не единым комплексом.

В первый пусковой комплекс вошли здание контактного зоопарка, пункт проката, дезбарьер и пункт охраны. Также в рамках этого этапа запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям.

В минстрое также отметили, что на сегодня в высокой степени готовности находятся вольеры и павильоны для оленей, лосей, рысей, амурских тигров, медведей, лесных птиц.

Директор Пермского зоопарка Юлия Шитова рассказала, что сотрудники учреждения приступили к тренингу животных, чтобы те перенесли переезд максимально спокойно. «В части вольеров установлены транспортные клетки, чтобы наши подопечные постепенно привыкали к ним», — пояснила Шитова.

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