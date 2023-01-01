Елена Синица Администрация Перми передаст зоопарк в краевую собственность до 20 ноября Стоимость имущества оценивается в 20,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермский зоопарк

Константин Долгановский

Администрация Перми передаст зоопарк (ул.Монастырская, 10) в собственность региона до 20 ноября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

В документе говорится, что безвозмездную передачу МАУК «Пермский зоопарк», в том числе подписание актов приема-передачи, проведут в срок до 20 ноября. К этому времени региональным властям должен быть передан весь комплекс зоопарка, в том числе животные и различное движимое имущество.

В региональную собственность перейдут площадки, ангары, животные, птицы, система видеонаблюдения. Согласно постановлению, стоимость имущества оценивается в 20,6 млн рублей.













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