Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Каждый метр будет работать для зрителя» Театр-Театр обновится внутри и снаружи Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Внимательный наблюдатель не мог не обратить внимания на то, что здание Театра-Театра огородили — наверняка для проведения каких-то ремонтных работ. Исполнительный директор театра Егор Мухин говорит, что в театре проходят целых три стройки — реконструкция фасада, малого зала и большого зала с фойе.

Фасад и внешнее благоустройство

Как рассказал Егор Мухин, к 300-летию Перми фасад театра будет полностью восстановлен в историческом виде: он вновь получит облицовку мрамором, а не керамогранитом. Колосниковая башня уже одета в мрамор, а полная замена облицовки фасада рассчитана на полтора года.

В 2005 году мраморную плитку, которой было оформлено здание в 1981 году — в год постройки, заменили на керамическую, поскольку мрамор начал падать, что, понятно, создавало опасность для прохожих. Однако сейчас, по словам Егора Мухина, появились новые технологии крепежа, позволяющие этой опасности избежать.

Кроме мраморной облицовки, фасадный ремонт включает в себя установку архитектурной подсветки здания и элементов доступной среды для маломобильных групп.

«Трёхсотлетие Перми очень нам помогло, — признаётся директор театра, — Мы сможем реализовать планы, которые давно висели в воздухе».

Пока не утверждён проект восстановления знаменитых светильников со скульптурными изображениями героев классической и советской драматургии, украшающих балкон театра и пребывающих не в лучшем виде, но руководство театра надеется, что и до них дойдут руки реставратора.

Изменения должны произойти и в пространстве вокруг театра. Наконец-то появится парковка для посетителей — между театром и торговыми «пирамидами». По нашей информации, художественный руководитель театра Борис Мильграм мечтает о реконструкции театральной площади: о том, чтобы там появилась сценическая площадка с амфитеатром. Директор его поддерживает: «Странно, что театр в центре города никак не влияет на окружающее пространство, не обживает его, не делает театральным».

Насколько известно «Новому компаньону», Борис Мильграм не оставил идею построить на площади декоративную стену по проекту Евгения Асса, который активно обсуждался в 2011 году.

Эскиз интерьера зрительного зала Пермского академического Театра-Театра

Главный вход в фойе 2 этажа Пермского академического Театра-Театра

Зона входа в зрительный зал 2 этажа Пермского академического Театра-Театра

Зона кафе 2 этажа Пермского академического Театра-Театра

VIP гостевая Пермского академического Театра-Театра

Эскиз парадной лестницы (2 этаж) Пермского академического Театра-Театра

Фойе большого зала, мобильный экран (3 этаж) Пермского академического Театра-Театра

Фойе зала Пермского академического Театра-Театра

Зона кафе (4 этаж) Пермского академического Театра-Театра

Эскиз интерьера гостевой VIP ложи со своим санузлом (3 этаж) Пермского академического Театра-Театра

«Сцена-Молот»

Реконструкция малого зала театра проходит, по словам Егора Мухина, в рамках текущего ремонта, её даже реконструкцией называть не вполне корректно, хотя изменения произойдут заметные. «Сцену-Молот» решено «почистить, осовременить и нагрузить новыми смыслами».

Зрительный зал превратится в настоящий black box: стационарный зрительский амфитеатр будет заменён на выдвижной, так что зал можно будет трансформировать.

Трансформером станет и фойе: здесь появится мобильная перегородка, которая сможет делить фойе на зоны, условно говоря, бара и лекционного пространства. Барная стойка выдвинется в центр фойе, столики и диваны расположатся вокруг неё. Нынешняя сцена будет демонтирована, сцена лекционного зала будет мобильной. Для того чтобы разделять потоки посетителей, в фойе будет сделан второй вход.

Руководство театра мечтает, чтобы фойе малого зала могло работать самостоятельно, не только как место, где зритель ждёт начала представления, но и как самостоятельная площадка для разнообразных активностей.

Ремонт планируется провести уже в этом году и закончить к началу декабря.

Большой зал

Большой зрительный зал театра будет закрыт на ремонт в 2022 году — с мая до начала декабря.

Главное изменение в этом пространстве — возвращение балкона, который увеличит количество зрительских мест почти на треть. В зале появятся новые кресла — итальянские, из винно-красной ткани в сочетании с тёмно-серым деревом, трансформируемые — зритель сможет откинуть спинку и вытянуть ноги. Расстояние между рядами увеличится, и в целом планировка зала изменится: сейчас в партере есть один центральный проход между креслами, а будет два параллельных — так зрителям будет удобнее проходить к своим местам. В результате всех изменений количество мест увеличится с нынешних 596 до 838, в том числе будет 32 откидных места на случай полного аншлага и восемь съёмных мест, которые можно будет удалить, чтобы поставить коляску маломобильного зрителя.

Две боковые ложи будут ликвидированы — там расположатся кабинеты администраторов. Останутся две VIP-ложи позади амфитеатра, туда же переедет пульт звукорежиссера, который сейчас находится прямо в зале.

Важнейшей работой, которая будет сделана в зале, технический директор театра Руслан Залялитдинов считает улучшение его акустики: команда «Техника и технологии театра», ответственная, кроме прочего, за акустику Crocus City Hall в Москве, просчитала все точки зала, изменила геометрию стен и отделочные материалы, и теперь, по словам технического директора, в зале нет «глухих» зон, из-за которых приходилось максимально увеличивать громкость динамиков на мюзиклах. Для меломанов это очень хорошая новость: громкость в театре порой была такая, что музыка превращалась в сплошной шум.

Вся электроакустика меняется на оборудование премиум-класса; проектировкой, поставкой и монтажом занимается компания ARIS.

Освещение в зале тоже будет новым, многоцветным. По словам исполнительного директора театра, свет будет «играть» ещё до начала спектакля, создавая особое настроение. На сцене появятся новые софиты и штакетные подъёмники — видимо, сценическую машинерию можно улучшать бесконечно.

Вместе с новыми креслами появится и новая одежда сцены. Нынешнему занавесу уже четыре десятка лет, он, по словам Егора Мухина, устарел морально и физически, и будет изготовлен новый занавес в новом дизайне.

Зрительскому комфорту должны послужить новая система вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха.

Реконструкция большого зала и фойе займёт восемь месяцев — солидный срок. На это время руководство театра планирует создать репертуар спектаклей, во время которых зрители смогут находиться на планшете сцены. Такие спектакли уже есть — например, «Загадочное ночное убийство собаки» (12 +), но их станет больше; так, режиссёр Марк Букин своего «Раскольникова» (16 +) ставит уже в двух версиях — для большого зала и для планшета.

Большое фойе

За те же восемь месяцев, что займёт реконструкция большого зала, изменится и большое зрительское фойе, причём изменится радикально.

Нижнее фойе станет просторнее — гардероб отодвинется вглубь на три метра, заняв пространство, где сейчас находятся туалеты. Туалеты переедут под лестницы, их станет больше: появятся туалетные кабины не только на уровне партера, но и на уровнях амфитеатра и балкона.

Изменится расположение буфетов, их тоже станет больше. Две кофейни разместятся по обе стороны от главного входа, большой буфет в формате кафе будет открыт на уровне балкона, два небольших бара на уровне амфитеатра, существующие и сейчас, останутся на своих местах.

Изменится ассортимент буфетов. Театр отказался от арендаторов и будет заниматься «буфетным бизнесом» собственными силами. Новое меню появится к первой премьере сезона — мюзиклу «Три товарища» (16+), который будет представлен публике 30 сентября. Будут и нововведения в организации работы буфетов: как это принято во многих столичных театрах, зрители смогут заказать театральный ужин уже во время покупки билетов, и к началу антракта их заказ будет готов.

Большое фойе на уровне амфитеатра должно измениться, следуя той же логике, согласно которой меняется фойе «Сцены-Молот»: здесь должно быть настоящее арт-пространство, а не просто «человеконакопитель». Компания «Техника и технологии театра» занималась акустикой не только зала, но и фойе, поскольку оно станет местом проведения концертов. Придумано специальное затемнение для панорамных окон, которое должно уменьшить реверберацию. Будут сделаны мобильные сценические площадки, появятся профессиональные экспозиционные системы для размещения произведений искусства и музейный свет, поскольку здесь будут проходить ещё и выставки.

Культурная деятельность в обоих фойе — большого зала и «Сцены-молот» — будет существенной, поэтому в театре будет новая творческая единица — человек, который займётся художественным руководством этой деятельностью.

Егор Мухин считает, что, когда фойе заработает как арт-площадка, каждое театральное событие превратится в три: в комплекте со спектаклем будут выставки, концерты и другие виды активности. Театральное руководство намерено проводить «супернасыщенные уикенды», когда каждый метр театральной площади будет работать для зрителя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.