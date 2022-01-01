Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Реконструкция Театра-Театра сдвигается на два года Творческий процесс не пострадает Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Как стало известно «Новому компаньону», реконструкция большого зала и зрительских фойе Театра-Театра в этом году не состоится и даже не начнётся. Первоначально планировалось провести реконструкцию в нынешнем году с мая по декабрь, однако её не удалось начать в срок.

По этому поводу худрук театра Борис Мильграм сказал в интервью «Новому компаньону»: «Винить в этом некого: наши подрядчики до сих пор не вышли из экспертизы, в которую вошли в конце ноября. За этот период постоянно менялись цены и правила игры; была договорённость с бюджетом на определённую сумму, а получилось больше».

Сейчас речь идёт о том, что реконструкция сдвигается аж на два года и будет проведена лишь в 2024 году. Министр культуры Пермского края Алла Платонова объясняет это тем, что «мы не можем лишиться одной из важнейших событийных площадок на весь юбилейный год». По словам министра, сейчас идёт поиск путей минимизации бюджета реконструкции.





Исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин утверждает, что время до начала процесса не будет потрачено впустую: театр намерен заранее закупить все необходимые материалы и оборудование, чтобы в 2024 году сделать всё в рекордные сроки. Текущая реконструкция — обновление фасада и малой сцены — идёт по плану и должна завершиться в октябре. Как сообщил исполнительный директор, уже получен и смонтирован мобильный зрительской амфитеатр — блитчер — для «Сцены-Молот».





По мнению Егора Мухина, творческий процесс в начинающемся сезоне не пострадает, а, напротив, интенсифицируется: некоторые премьеры, намеченные на январь, могут состояться уже осенью.





Планируемая реконструкция большого зала Театра-Театра, как уже сообщал «Новый компаньон», включает в себя изменение планировки зала с заменой кресел, увеличение количества зрительских мест в полтора раза, улучшение акустики зала; в фойе планируется изменить расположение гардероба, кафе и туалетов.





Театр-Театр открывает сезон 12 сентября: на площадке Завода Шпагина будет показана новая версия спектакля Марка Букина «Раскольников» (18+).

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