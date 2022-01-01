Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мюзикла-мюзикла» не будет» Художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм — о планах на сезон 2022/23 Поделиться Твитнуть

— У меня к вам только три вопроса: как завершился сезон, каковы планы на следующий сезон и что там у вас с реконструкцией большого зала?

— Все эти вопросы так плотно взаимосвязаны…

— Хорошо. Тогда будем считать, что у меня к вам всего один вопрос!

Сезон закончился, а неопределённость осталась

— Устали. Все устали. Очень изнурительный был сезон и утомительный, и причина его изнурительности — в неопределённости: а что дальше? Сезон закончился, а неопределённость осталась. Мы должны были завершить сезон с началом реконструкции большого зала, но это не получилось, притом винить в этом некого: наши подрядчики до сих пор не вышли из экспертизы, в которую вошли в конце ноября. За этот период постоянно менялись цены и правила игры; была договорённость с бюджетом на определённую сумму, а получилось больше. Все договорённости с руководством региона подтверждаются, никто не отказывается от реконструкции, весь вопрос в цене. Кажется, в ближайшее время должно определиться, как нам двигаться дальше.

Вместе с тем в процессе этого ожидания мы совершили огромное количество разных действий, которые увенчались успехом. Они не принесли такого счастья, какое было бы, если бы у нас началась реконструкция, но всё же… Обновляется облицовка театра, и осенью у нас будет новый фасад вместе с подсветкой; преобразуется эспланада и дома вдоль неё на улице Петропавловской, и скоро это будет новый архитектурный ансамбль.

У нас кардинально обновилась «Сцена-Молот». Правда, там всё ещё не хватает одного важного элемента: наш малый зал стал классическим «блэк боксом», там убран стационарный амфитеатр, а мобильный амфитеатр — блитчер — ещё не поступил; но мы уже подписали договор на поставку, и где-то в августе он уже будет. В фойе «Сцены-Молот» тоже пока нет всей необходимой мебели, но к открытию сезона мы всё это сформируем.

Пробуем новые форматы

— Мы продолжаем идти по намеченному пути и пробовать разные форматы театра. В этом сезоне мы впервые занялись театром для самых маленьких — первый спектакль «Хома и Суслик» (0+, от 4 лет), который придумала и поставила Наталья Макарова, пользуется невероятным успехом, и сейчас у нашего исполнительного директора Егора Мухина есть замысел найти для беби-театра площадку вне театра, создать отдельную специальную площадку для самых маленьких.

Мы наконец-то сыграли полную премьеру «Раскольникова» (18+) на «Заводе Шпагина». Третья часть — просто замечательная! Собираемся его в сентябре снова играть. Это ещё один новый формат; мы пока не очень понимаем, что с ним делать дальше: сентябрьские показы подтверждены, но мы хотели бы продолжать сотрудничество с «Заводом Шпагина» и сделали соответствующие предложения; они где-то зависли, но мы готовы с этим форматом тоже работать.

Мы активно работаем с Пушкинской картой. Она действительно привела в театр новых молодых зрителей, и, видя это, мы поняли, что у нас — огромный край, где множество детей и молодых людей никогда не доезжают до театра. Значит, нужно привезти им театр!

Мы придумали проект с краевым министерством образования, который мне очень нравится: мы будем ставить спектакли в формате сторителлинга, с минимальным количеством актёров и обслуживающего персонала — выездные группы численностью от четырёх человек, декорации, которые могут поместиться в небольшое транспортное средство, — и выезжать с этими спектаклями в отдалённые районы, вроде Чердынского или Гайнского, ну, например, дней на пять: установили декорации, сыграли, поехали в другое село. В течение дня можно два-три спектакля сыграть. Мы отчасти привязали это к школьной программе и уже сделали три таких спектакля по Гоголю — «Город маленького человека» (12+) по «Петербургским повестям», «Мёртвые души» (12+) и «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+). Это очень остроумно придумал и поставил Александр Пронькин — режиссёр из Москвы. Мы показали их в колледжах в Перми, а с сентября начнём выезжать.

Я так увлёкся этой идеей, что тоже решил принять в ней участие. Когда в конце 1980-х у меня был «Новый молодёжный театр», никто ещё не знал, что такое сторителлинг, но мы уже это делали — два актёра разыгрывали «Пиковую даму». А сейчас появилась идея сделать сторителлинг по «Алым парусам» (12+), и мы уже пишем инсценировку — так чтобы два актёра разыграли и спели весь наш знаменитый мюзикл.

Ещё один проект, тоже совместно с мин­обром, — привозить в Театр-Театр школьников из населённых пунктов в радиусе 100 км от Перми. Мы здесь им будем показывать спектакли и даже кормить.

Наши студенты, которые окончили третий курс, сдали экзаменационные работы, по которым тоже можно сделать спектакли для этой программы — по современным российским и западным текстам.

Активная жизнь «Сцены-Молот»

— У нас второй раз прошла лаборатория мюзикла «Резиденция ТТ». По результатам прошлой резиденции, 2021 года, должен был выйти спектакль «Живая история о смерти» (16+). Он планировался на весну, но не получилось, теперь планируем его выпустить осенью. Это будет один из первых опытов камерного мюзикла (авторы спектакля — композитор Евгения Терёхина (Красноярск) и либреттистка Наталья Макуни (Москва), режиссёр Татьяна Михайлюк (Москва). — Ред.).

Ещё один спектакль, эскиз которого был сделан на прошлой резиденции, мы вроде бы не отобрали для постановки, но авторы — композитор Александр Марголин и драматург Дана Жанэ — его доделали и вместе с режиссёром Максимом Соколовым привезли презентацию. Мы посмотрели — и приняли его к работе. Спектакль будет называться «Как пережить лето» (12+), он про тинейджеров, и это тоже замечательная история. Выпуск планируем на февраль 2023 года.

Также на последней резиденции была отобрана одна работа, которую будет ставить на малой сцене режиссёр Александр Золотовицкий, — «Пой, моя молодость» (12+), киберпанк-мюзикл композитора Анжелики Габибовой и либреттиста Екатерины Тимофеевой, и это тоже про тинейджеров. Очень интересный материал, премьера намечена на весну 2023 года.

Короче, тема тинейджеров нас очень увлекла. Мы должны в течение сезона получить три камерных мюзикла, два из них — о мире подростков: их взгляды, их сленг, их музыка.

Алексей Гущин

Перед «Резиденцией ТТ» мы провели ещё лабораторию с режиссёрами — выпускниками ГИТИСа этого года и выбрали для постановки спектакль «Квадрат» (16+). Мне показалось, что это очень интересно, и Марку Букину, который курирует «Сцену-Молот», тоже понравилось. Автор — драматург Артём Обущак, композитор Илья Широков, ставить будет Екатерина Мохорт. Это история, связанная с Малевичем и с Владимиром Сорокиным, но структурно это диалоги Платона. Наверное, не стоило говорить про диалоги Платона: читатели решат, что это скучно, но это невероятно увлекательно! Это сделано просто невероятно! Это будет первая премьера сезона — 17 сентября.

Вообще, следующий сезон — это активная жизнь «Сцены-Молот», там большая программа. Кроме перечисленного, Александр Пронькин сделал со студентами спектакль «Урожай» (16+) по пьесе Павла Пряжко, и в октябре будет премьера. Ещё хотим восстановить спектакль Дмитрия Волкострелова «Пермские боги» (16+): он у нас не идёт, потому что некоторые актёры уехали, надо вводить новых. Кроме того, собираемся вернуть в репертуар «Сказку о царе Салтане» (6+) с новым составом артистов.

Марк Букин хочет на малой сцене весной 2023 года выпускать «Идиота» (16+).

Идём на рекорд

— А как поживает «Сонная лощина» (16+)? Вроде бы её тихонько показали один раз, а что дальше?

— Это студенческий спектакль, который мы будем дорабатывать, причём не для малой сцены, а для большой, только зрители будут размещаться на планшете. Мы её выпустим в следующем сезоне; мы ведь не понимаем, будет ли у нас реконструкция, и если будет, то когда, поэтому нам нужны спектакли, которые мы сможем играть прямо во время реконструкции — на планшете, отгородив сцену от зала пожарным занавесом. У нас уже есть «Загадочное ночное убийство собаки» (12+), теперь будет ещё этот мюзикл. Режиссёр — Ксения Малинина, и ставить она будет вместе с педагогом по вокалу Евгенией Прозоровой и с нашим новым дирижёром.

Мы обрели дирижёра! Его зовут Кирилл Бузмаков. Он выпускник Екатеринбургской консерватории, работал в Новоуральском музыкальном театре. Это наш первый штатный дирижёр, потому что Татьяна Виноградова — это наш музыкальный руководитель, а Владимир Никитенков — хормейстер. Они оба замечательные дирижёры, Никитенков был за «Антигону» (16+) номинирован на «Золотую маску», но у них есть свои обязанности, а Бузмаков — именно дирижёр, и мы с ним сейчас выпускаем «Катерину Измайлову» (18+). Она уже почти готова, премьера запланирована на 13 октября.

В 2023 году мы будем участвовать в юбилее города. У нас два проекта.

Один называется «Гостиница «Центральная» (16+), его делает Елена Невежина, драматург — Ксения Гашева. Идею спектакля о гостинице, где во время Великой Отечественной войны жили эвакуированные из столиц деятели искусства, мне подсказал кинодокументалист Борис Караджев. Уже сдан макет; пьесы, правда, ещё нет в окончательном виде, но она должна быть в течение месяца. Выпуск планируется на февраль будущего года.

А второй проект — «Сердце пармы» (16+). Это будет музыкальный, скорее всего, пластический спектакль. Мы объявляли конкурс постановщиков, и победил Олег Глушков, дважды лауреат «Золотой маски», режиссёр и хореограф. Музыку написал Александр Маноцков.

Ещё в планах большой сцены, если она будет работать, — спектакль Марка Букина «Отцы и дети» (16+) по Тургеневу.

— «Мюзикла-мюзикла» не будет?

— Ну нет, в этом сезоне не будет. «Сердце пармы» будет музыкальным спектаклем, но это не мюзикл, хотя там будут какие-то формы вокализации и какие-то формы музицирования, довольно своеобразного.

— Как много интересного…

— Ну да, идём на рекорд: если считать гоголевский проект за три спектакля, то у нас набирается 20 премьер за сезон! Но бесконечное ожидание реконструкции убивает все светлые чувства. Мы всё отодвигаем и отодвигаем сроки постановок, как огромную телегу. Мы должны были закрыться на реконструкцию в мае, но всё постепенно сдвигается. Неопределённость — это ужасно утомительно.

Мы сейчас уходим в отпуск, а после отпуска, в середине августа, возвращаемся и начинаем играть репертуарные спектакли. Потом едем с «Антигоной» в Красноярск на фестиваль, затем с «Тремя товарищами» (16+) в Москву, в Театр Вахтангова. В сентябре мы «Антигону» везём в Новосибирск, на музыкальный фестиваль, а в начале октября «Золотая маска» везёт нашу «Сказку о царе Салтане» (6+) в Череповец. В октябре мы приглашены в Воронеж на Платоновский фестиваль с «Антигоной», но его перенесли на неопределённый срок в связи с закрытием аэропорта, зато мы приглашены тоже в Воронеж на детский фестиваль «Маршак» с «Карликом Носом» (6+).

— У вас большие гастрольные планы!

— Это не большие гастроли, это в основном приглашения на фестивали. Вот когда нас всё-таки закроют на реконструкцию, тогда у нас начнутся действительно большие гастроли. В том числе по Пермскому краю.

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