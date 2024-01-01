Зарина Ситдикова Заключен контракт на проектирование пространства «Дома музыки» в Перми Работы будет выполнять ООО «Совпро» из Казани Поделиться Твитнуть

Эскиз пространства завода Шпагина / фото: zshpagina.ru

Власти Пермского края подписали контракт с подрядной организацией, которая займётся проектированием универсального театрально-музыкального комплекса «Дом музыки» в бывшем цехе №4 завода Шпагина (здание «Литера А»). Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Ранее контракт на выполнение работ получило новосибирское ООО «Росинтсталпроект». Однако после более подробного изучения подрядчиком документации и технических особенностей будущего объекта договор был расторгнут по соглашению сторон. В связи с этим краевые власти направили предложение о заключении контракта второму участнику закупки — ООО «Совпро» («Совместное проектирование») из Казани.

В соответствии с техзаданием подрядчик проведёт на объекте изыскания, подготовит проектно-сметную документацию для строительных работ.

Проект «Дома музыки» должен включать в себя большой зал на тысячу человек и малый камерный на 100 зрителей, фойе, гардероб, сувенирную лавку, кафе. Кроме того, на объекте планируется предусмотреть студию звукозаписи, репетиционные помещения, гримёрные комнаты, помещения технического назначения. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта на сегодняшний день оценивается в 2 млрд руб.

Как отметили в краевом минстрое, окончательные объемно-планировочные решения, функциональные возможности и особенности площадки будут представлены после разработки и утверждения архитектурной концепции.

Ожидается, что работы по контракту начнутся в ноябре, а завершатся в конце следующего года.

Ранее ООО «Совпро» разработала проект поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми, а также ряд спортивных сооружений в разных городах страны. Структура входит в группу компаний «Фортекс» — генерального подрядчика при строительстве каревой музыкальной школы в Перми.

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