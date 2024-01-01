Власти расторгли контракт с новосибирской компанией на проектирование «Дома музыки» в Перми Предложение о заключении договора направлено организации из Казани Поделиться Твитнуть

Эскиз пространства завода Шпагина / фото: zshpagina.ru

Власти Прикамья расторгли контракт с новосибирским ООО «Росинтсталпроект» на проектирование в Перми универсального театрально-музыкального комплекса «Дом музыки», который займёт бывший цех №4 завода Шпагина (здание «Литера А»).

Как сообщили «Новому компаньону» в минстрое региона, после более подробного изучения подрядчиком документации, предоставленной в рамках конкурса, и технических особенностей будущего объекта заказчику было направлено предложение о расторжении контракта. Договор расторгли по соглашению сторон.

В настоящий момент краевые власти направили предложение о заключении контракта второму участнику закупки.

Как рассказал источник «Нового компаньона», речь идёт о казанском ООО «Совпро» («Совместное проектирование»). Ответ от организации на предложение властей к моменту публикации не получен.

Контракт с ООО «Росинтсталпроект» был заключён на прошлой неделе на сумму 61 млн руб. При этом начальная (максимальная) цена контракта составляла почти 70 млн.

Согласно конкурсной документации, к 15 декабря 2025 года заказчик должен получить схему планировочной организации земельного участка, эскизный проект фасадов, колерный паспорт, ведомость основных отделочных материалов, отчёты об инженерных изысканиях, детальном инструментальном обследовании, рабочую и сметную документацию и пр.

Проект «Дома музыки» должен включать в себя большой зал на тысячу человек и малый на 100 зрителей, фойе, гардероб, сувенирную лавку, кафе. Общая площадь «Дома музыки» по результатам реконструкции должна составить 6,5 тыс. кв. м. В документации сказано, что предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта на сегодняшний день оценивается в 2 млрд руб. Отмечается, что спонсоров у него пока нет.

Ранее власти заявляли, что пространство «Литеры А» должно превратиться в трансформируемый акустический зал на 900-1450 зрительских мест, где разместится штаб-квартира Международного Дягилевского фестиваля.

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