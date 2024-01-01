На проектирование Дома Музыки в Перми выделили 70 млн рублей Работы должны быть выполнены к концу следующего года Поделиться Твитнуть

Эскиз пространства завода Шпагина / фото: zshpagina.ru

Власти Прикамья объявили открытый конкурс на проектирование в Перми универсального театрально-музыкального комплекса «Дом Музыки», который займёт бывший цех №4 завода Шпагина (здание «Литера А»). Информация появилась на портале госзаупок.

Заявки на конкурс принимаются до 26 сентября. Подведение итогов состоится 1 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 69 млн 966 тыс. руб. Финансируются работы из краевого бюджета.

Общую площадь нового объекта по результатам реконструкции оценивают ориентировочно в 6,5 тыс. кв.м. Ранее власти заявляли, что пространство «Литеры А» превратится в трансформируемый акустический зал на 900 — 1450 зрительских мест, где разместится штаб-квартира Международного Дягилевского фестиваля.

Заказчик должен получить схему планировочной организации земельного участка, эскизный проект фасадов, колерный паспорт, ведомость основных отделочных материалов, отчеты об инженерных изысканиях, детальном инструментальном обследовании, рабочую и сметную документацию и пр.

Срок окончания работ — до 15 декабря 2025 года.

В документации сказано, что предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта на сегодняшний день оценивается в 2 млрд руб. Отмечается, что спонсоров у него пока нет. Застройщиком выступает Государственное казенное учреждение Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края».

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