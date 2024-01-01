Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Проект реконструкции «буквы Ш» на «Заводе Шпагина» в Перми выполнит компания «Союз ПС» В здании расположится креативный предпринимательский кластер Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

В здании бывшего цеха № 5 (он же — «буква Ш») на территории «Завода Шпагина» уже в будущем году предполагается разместить креативное пространство. Об этом рассказала в интервью «Новому компаньону» министр культуры Пермского края Алла Платонова.

По её словам, это будет комплекс из мастерских, шоурумов и резиденций для представителей креативных индустрий, близкий по организации московскому «Флакону» и другим подобным комплексам. Резиденты будут определяться по конкурсу в зависимости от специфики предпринимательской деятельности: по словам министра, «дизайнер модной одежды сможет там открыть шоурум, а торговец импортными шлёпанцами нет».

По информации минкульта, проект реконструкции здания создаёт пермская компания «Союз ПС», которая уже проектировала реставрацию здания Пермского хореографического училища и реконструкцию «Королёвских номеров».

В настоящее время на территории бывшего завода завершается строительство нового здания Пермской художественной галереи, а также проектируется концертный зал «Дом музыки».

Полностью интервью Аллы Платоновой будет опубликовано в «Новом компаньоне» 12 ноября.

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