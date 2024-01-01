Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Проект реконструкции «буквы Ш» на «Заводе Шпагина» в Перми выполнит компания «Союз ПС»
В здании расположится креативный предпринимательский кластер
В здании бывшего цеха № 5 (он же — «буква Ш») на территории «Завода Шпагина» уже в будущем году предполагается разместить креативное пространство. Об этом рассказала в интервью «Новому компаньону» министр культуры Пермского края Алла Платонова.
По её словам, это будет комплекс из мастерских, шоурумов и резиденций для представителей креативных индустрий, близкий по организации московскому «Флакону» и другим подобным комплексам. Резиденты будут определяться по конкурсу в зависимости от специфики предпринимательской деятельности: по словам министра, «дизайнер модной одежды сможет там открыть шоурум, а торговец импортными шлёпанцами нет».
По информации минкульта, проект реконструкции здания создаёт пермская компания «Союз ПС», которая уже проектировала реставрацию здания Пермского хореографического училища и реконструкцию «Королёвских номеров».
В настоящее время на территории бывшего завода завершается строительство нового здания Пермской художественной галереи, а также проектируется концертный зал «Дом музыки».
Полностью интервью Аллы Платоновой будет опубликовано в «Новом компаньоне» 12 ноября.
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