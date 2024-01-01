Проект реконструкции «Королёвских номеров» изготовит пермская компания Документация должна быть готова к декабрю Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Разработкой научно-проектной документации по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Королёвские номера» в Перми займётся пермское ООО «Союз ПС». С ним заключат контракт на сумму 3,867 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Напомним, в доме по ул. Сибирской, 5 должны появиться экспозиционно-выставочные, служебные и рекреационные пространства Культурно-просветительского центра.

Трёхэтажное здание имеет общую площадь более 1 тыс. кв. м и строительный объём 24,2 тыс. куб. м. Согласно техзаданию, исполнитель также должен предусмотреть противоаварийные и консервационные мероприятия, ремонт и реставрацию.

Срок проведения работ: с 13 июня по 12 декабря 2024 года.

Напомним, в этом здании в 20 веке размещалась гостиница. В 1918 году здесь жил Великий князь Михаил Романов, в 20-е годы останавливался поэт Владимир Маяковский.

Как ранее поясняла «Новому компаньону» директор Культурно-просветительского центра Мария Федотова, в здании по ул. Сибирской, 5 планируется организовать постоянную музейную экспозицию, посвящённую пребыванию в Перми Михаила Александровича Романова, а также в целом связям Пермского края с династией Романовых.

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