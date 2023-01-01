Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Культурно-просветительский центр получает историческое здание в центре Перми В Королёвских номерах создадут постоянную экспозицию Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в министерстве культуры Пермского края, здание «Королёвских номеров» (Пермь, ул. Сибирская, 5) — трёхэтажный особняк 1910 года постройки в стиле русского модерна, являющийся объектом культурного наследия — будет передано Культурно-просветительскому центру. Как мы уже сообщали, это учреждение, недавно отделившееся от Пермского краеведческого музея, является оператором исторического парка «Россия — моя история».

В проекте закона о поправках в краевой бюджет, который будет рассматриваться в марте Законодательным собранием Пермского края, предусмотрено выделение на 2023-2025 годы дополнительных средств в сумме 2 млн 833,5 тыс. руб. ежегодно в рамках подпрограммы «Развитие культуры, искусства и архивного дела Пермского края»; эти деньги будут направлены на эксплуатацию здания «Королёвских номеров», включая все виды коммунальных услуг, уборку (в т.ч. от снега и льда), а также услуги охраны и оплату налогов.





Как пояснила «Новому компаньону» директор Культурно-просветительского центра Мария Федотова, в здании планируется организовать постоянную музейную экспозицию, посвящённую пребыванию в Перми Михаила Александровича Романова в 1918 году, а также в целом связям Пермского края с династией Романовых. Концепция экспозиции разработана Пермским краеведческим музеем, реализация проекта начнётся, по самым оптимистичным прогнозам, в конце 2024 года.





К 300-летию Перми должен завершиться ремонт фасадов здания, и в День города здесь планируется открыть художественную выставку, которую готовит Центральный выставочный зал.





В нынешнем году должен быть также разработан научный проект приспособления здания бывшей гостиницы под музейные нужды, а Культурно-просветительскому центру уже выделены средства на разработку художественного решения и бренд-бука экспозиции.





Напомним, ранее сообщалось, что для нужд Культурно-просветительского центра планируется приобретение в краевую собственность части площадей торгового центра «Магнат», куда из здания вокзала «Пермь I» переедет историческая экспозиция «Рюриковичи».

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