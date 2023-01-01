Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мультимедийная экспозиция «Рюриковичи» переедет в ТЦ «Магнат» в 2024 году В нынешнем году должны состояться проектные работы Поделиться Твитнуть

ТЦ «Магнат»

Константин Долгановский

Как сообщила «Новому компаньону» директор исторического парка «Россия – моя история» Мария Федотова, переезд экспозиции «Рюриковичи» в торговый центр «Магнат» состоится не ранее будущего года.

Напомним, Министерство культуры Пермского края в рамках развития исторического парка «Россия – моя история» планирует перевезти часть экспозиции, которая сейчас базируется в здании вокзала «Пермь I», в торговый центр «Магнат» – ближе к основному зданию исторического парка, бывшему Речному вокзалу. Это позволит компактно сосредоточить музейные экспозиции и сделать посещение исторического парка более удобным.

В минкульте подчёркивают, что переезд экспозиции с вокзала на новое место рассматривается только на условиях передачи части площадей первого этажа торгового центра в краевую собственность. Соответствующее соглашение в настоящее время прорабатывается Министерством имущества Прикамья. Три экспозиции, находящиеся в здании Речного вокзала, останутся на прежнем месте.

По словам Марии Федотовой, ещё идут обсуждения, какие именно площади будут выкуплены для создания экспозиции на новом месте, но в любом случае они будут больше, чем те, что заняты сейчас в вокзальном помещении. «Мы рассчитываем получить не только мультимедийную экспозицию, но и кинолекционный зал, помещение для работы с экскурсионными группами и благоустроенное сервисное пространство для посетителей. Всего этого на «Перми I» у нас нет», – говорит директор исторического парка.

В нынешнем году должны пройти проектные работы, на будущий год – начаться отделка помещения и размещение мультимедийного оборудования, – поясняет руководитель, «потому что мы получаем в этом здании голые бетонные стены». Требуется подведение электросетей к мультимедийному оборудованию и косметический ремонт, организация музейного зонирования и выстраивание экспозиции. Предполагается, что экспозиция «Рюриковичи» значительно обносится – как технически, так и содержательно.

Как пояснил источник в краевом минкульте, современное музейное пространство в непосредственной близости к пермской набережной должно стать новым местом притяжения для пермяков и экскурсантов, прибывающих в город на туристических теплоходах. Это особенно актуально в связи с планами по запуску дополнительных речных маршрутов и проведению фестивальных мероприятий.

Напомним, исторический парк «Россия – моя история» недавно отделился от Пермского краеведческого музея и стал самостоятельным учреждением – культурно-просветительским центром. Как сообщает пресс-служба краеведческого музея, за пять лет существования Исторического парка его посетило более 570 тыс. человек. В основном это организованные экскурсии для школьников – их было проведено за это время более 5000.





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