Елена Синица Часть экспозиции «Россия — моя история» может переехать в БЦ «Магнат» Её планируют разместить на первом этаже бизнес-центра Поделиться Твитнуть

ТЦ «Магнат»

Константин Долгановский

Экспозиция «Рюриковичи» исторического парка «Россия — моя история» в Перми может переехать в здание БЦ «Магнат». Соответствующая информация содержится в проекте поправок в бюджет региона на 2023-2025 годы.

Согласно документу, экспозиция может разместиться на первом этаже БЦ. На эти цели в бюджете Пермского края предлагается предусмотреть в 2023 году 9,9 млн руб., в 2024-м — 9,8 млн руб.

Поправки в бюджет планируют рассмотреть на заседании краевого парламента в марте.

В настоящее время мультимедийные выставки работают в пространстве Речного вокзала и ж/д вокзала Пермь I. Экспозиция «Рюриковичи» занимает площади исторического здания железнодорожного вокзала, она была открыта 1 декабря 2017 года — первой среди всех экспозиций парка, которые заработали 17 декабря того же года.

Ранее сообщалось, что исторический парк «Россия — моя история» отделяется от Пермского краеведческого музея. Отныне у музея не 11 подразделений, а десять.

Исторический парк был самым молодым филиалом Пермского краеведческого музея — торжественное открытие состоялось 12 декабря 2017 года.









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